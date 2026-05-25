50-χρόνια-vican:-Η- οικογενειακή-εταιρεία-στα-προϊόντα-φαρμακείου-επενδύει-στον-άνθρωπο-και-την-καινοτομία

Η Vican Healthcare ξεκίνησε το επιχειρηματικό της ταξίδι σε ένα μικρό κατάστημα 12 m2 στην καρδιά της Αθήνας, από τον Νίκο και τη Βικτωρία Αναγνωστάκη, το 1976. Το λογότυπο της εταιρείας προέρχεται από τα αρχικά της συζύγου και ο στόχος εξαρχής ήταν οι αποκλειστικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και η εξωστρέφεια με σταδιακή επέκταση στις ξένες αγορές.

Το ιδιαίτερο business story της ελληνικής οικογενειακής εταιρίας προϊόντων φαρμακείου, εκτός από ένα ταπεινό ξεκίνημα και μια λαμπρή πορεία ανάπτυξης, εμπεριέχει και την απόλυτη ανατροπή, καθώς η εταιρία έχασε τα πάντα στη φονική πλημμύρα του Ποδονίφτη, το 1994, αλλά κατάφερε να αναγεννηθεί από τις….στάχτες της, χάρη στην επιμονή των ανθρώπων της και την αμέριστη στήριξη των φαρμακοποιών.

Σήμερα, στο τιμόνι βρίσκεται ήδη η νέα γενιά, ο Αντώνης και η Μαρία Αναγνωστάκη που μεγάλωσαν μέσα στην οικογενειακή επιχείρηση και στα φαρμακεία, με τη Vican να έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους 2,2 εκατ. ευρώ την τελευταία 5ετία, να εκπροσωπεί 10 διεθνή brands και να διαθέτει 7 δικά της, με προβλεπόμενο κύκλο εργασιών ύψους 10 εκατ. ευρώ, για το 2026.

Το ξεκίνημα και η ανάταξη, μετά την καταστροφική πλημμύρα

Η επιχειρηματική αυλαία για την οικογένεια Αναγνωστάκη σηκώθηκε με την αποκλειστική αντιπροσώπευση της σειράς Carnation Footcare, που άνοιξε τον δρόμο για νέες συνεργασίες. Το 1985 και αφού η εταιρία είχε μεταφερθεί σε νέο χώρο στη Ν. Φιλαδέλφεια ήρθε η αποκλειστική αντιπροσωπεία με τη Cizeta Medicali ( για τις κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης Varisan) και την Tokyo Pipe Co. (για τις πίπες Herb), που ενίσχυσαν τη θέση της στο χώρο του φαρμακείου.

Το 1994, η φονική πλημμύρα του Ποδονίφτη πλημμύρισε την εταιρία και παρέσυρε όλο το εμπόρευμα, μαζί με 17 χρόνια σκληρής δουλειάς. Όμως ο Νίκος Αναγνωστάκης, που πάντοτε θεωρούσε την εταιρία «το πρώτο του παιδί», επενδύοντας στους ανθρώπους και με την στήριξη των φαρμακοποιών έχτισε ξανά την επιχείρησή του, μεταφέροντάς την στις νέες εγκαταστάσεις στη Μεταμόρφωση, σε κτίριο που είχε προλάβει να αγοράσει. Την ίδια χρονιά συνάφθηκε η συμφωνία για την αποκλειστική αντιπροσώπευση της εντομοαπωθητικής σειράς CER’8, που αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα brands της Vican.

Η αναπτυξιακή τροχιά

To 2008, η εταιρεία εξαγόρασε τον αντιπρόσωπό της στη Β. Ελλάδα (VIOMAX Εμπορική), απορροφώντας τον πλήρως και το 2011 σύναψε τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας για την πώληση και διανομή προϊόντων της Philips Avent αποκλειστικά μέσω φαρμακείων, που στη συνέχεια έφερε την αποκλειστική αντιπροσωπεία των οδοντιατρικών προϊόντων της σειράς Philips Sonicare. Παράλληλα ξεκίνησαν τα καλλυντικά προϊόντα φροντίδας varisan, που σήμερα είναι γνωστά ως varidoc heavy legs, για τα βαριά και κουρασμένα πόδια, που επίσης αποτελούν προβεβλημένο brand.

Ακολούθησε το 2013 η συμφωνία με την TLC Healthcare για την αποκλειστική αντιπροσώπευση των συμπληρωμάτων διατροφής Chewy Vites. Πρόκειται για τις πρώτες βιταμίνες-ζελεδάκια που βρήκαν τη θέση τους στα ράφια του φαρμακείου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια νέα εποχή στα συμπληρώματα διατροφής. Χρονιά –ορόσημο αποτέλεσε το 2015, καθώς τότε δημιουργήθηκε Μονάδα «Ανάπτυξης & Παραγωγής Προϊόντων», σηματοδοτώντας τη δέσμευση της εταιρείας στην καινοτομία και την παραγωγή των δικών της σειρών προϊόντων. Την αμέσως επόμενη χρονιά (2016), η νέα γενιά (Αντώνης και Μαρία Αναγνωστάκη) ανέλαβαν διοικητικούς ρόλους, με τον πατέρα τους Νίκο να επισημαίνει ότι «σε κάθε επιχειρηματικό εγχείρημα, ο πιο σημαντικός παράγοντας είναι να υπάρχει διάδοχη κατάσταση».

Το τεχνολογικό άλμα

Το 2021 και αφού η εταιρεία είχε ήδη αναβαθμίσει τις υποδομές της με την κατασκευή ενός νέου κτιρίου, υλοποιήθηκε ένα τεχνολογικό άλμα με την εφαρμογή προηγμένων συστημάτων σε όλους τους τομείς και ειδικότερα στη διαχείρισης αποθήκης (σύστημα WMS), στον προγραμματισμό πόρων της επιχείρησης (σύστημα ERP) και στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων (σύστημα CRM). Ακολούθησε η ανανέωση του logo και της διοίκησης στη VICAN με τη νέα γενιά να αναλαμβάνει το τιμόνι, με τον Αντώνη Αναγνωστάκη στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO).

Οι στρατηγικές συνεργασίες

Στη νέα της εποχή, η Vican πραγματοποιεί μια σειρά από στρατηγικές συνεργασίες με έναρξη το 2022 με τη Help Pharmaceuticals. Ακολούθησε το 2025 η στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ για την αντιπροσωπεία και διανομή τεσσάρων διακεκριμένων brands στην Κύπρο, ανοίγοντας τον δρόμο της παρουσίας της εταιρείας σε ξένες αγορές. Το επόμενο βήμα που καθιέρωσε την Vican στη φροντίδα της επιδερμίδας (skincare) ήταν η συνεργασία με την Estée Lauder Hellas, για την διανομή της σειράς «The Ordinary» στην Ελλάδα.

Η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης

Η Vican επιλέγει στρατηγικά να στελεχώνεται εξίσου με γυναίκες και άνδρες εργαζόμενους, δίνοντας μάλιστα προβάδισμα στις γυναίκες, που συνιστούν το 41% του ανθρώπινου δυναμικού, έναντι του 38% των ανδρών. Επιπλέον επενδύει σε σταθερές συνεργασίες όχι μόνο με άλλες εταιρείες αλλά πρωτίστως με τους ανθρώπους της, με τουλάχιστον 14 εργαζόμενους να έχουν συμπληρώσει περισσότερα από 15 χρόνια στην εταιρεία.

Μαζί με τους ανθρώπους της, τους φαρμακοποιούς και τις στρατηγικές της συνεργασίες, έχοντας κλείσει 50 χρόνια ζωής, χτίζει την επόμενη 50ετία, στέλλοντας ένα μήνυμα οικογενειακής ανάπτυξης με έντονη εξωστρέφεια, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο αβεβαιότητα κόσμο.