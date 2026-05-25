alert-της-ΑΑΔΕ-για-τις-παραγραφόμενες-υποθέσεις

Τον κατά προτεραιότητα έλεγχο χιλιάδων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και φορολογίας ακινήτων (ΕΝΦΙΑ, φορολογίας γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών) που παραγράφονται οριστικά μετά τις 31-12-2026, ζητεί από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες η ΑΑΔΕ.

Πρόκειται κυρίως για φορολογικές υποθέσεις που αφορούν τα έτη 2020 και 2021, καθώς το περιθώριο που έχουν οι εν λόγω υπηρεσίες για να ολοκληρώσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες ελέγχων ή και επανελέγχων είναι πλέον μόλις 7 μήνες. Η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα επί των υποθέσεων αυτών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, η αρμόδια φορολογική αρχή πρέπει να έχει προλάβει να εκδώσει και να κοινοποιήσει σε κάθε ελεγχθέντα φορολογούμενο το αργότερο μέχρι τις 31-12-2026 έστω την προσωρινή ή την οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου. Όσον αφορά τις φορολογικές υποθέσεις που παραγράφονται αμέσως μετά την 31η-12-2026, για να γίνει αντιληπτό ποιες είναι ακριβώς αυτές οι υποθέσεις παραθέτουμε τους παρακάτω 7 κανόνες που προβλέπει η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία («Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών»):

1. Η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του έτους, εντός του οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Ως εκ τούτου στις 31-12-2026 παραγράφονται υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 (για τις οποίες το έτος υποβολής δήλωσης ήταν το 2021), καθώς και υποθέσεις ΦΠΑ και φορολογίας κεφαλαίου (ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων) του φορολογικού έτους 2021 (για τις οποίες επίσης το έτος υποβολής της δήλωσης ήταν το 2021). Περιπτώσεις παράτασης της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής

2. Εάν εντός του πέμπτου έτους της προθεσμίας παραγραφής υποβληθεί αρχική ή τροποποιητική δήλωση, η πενταετής περίοδος παραγραφής παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος από τη λήξη της πενταετίας. Συνεπώς, για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 για τις οποίες υποβλήθηκε αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του 2025, η προθεσμία παραγραφής παρατάθηκε μέχρι τις 31 12-2026. Επιπλέον για υποθέσεις ΦΠΑ και φορολογίας κεφαλαίου του φορολογικού έτους 2020 για τις οποίες υποβλήθηκε αρχική ή τροποποιητική δήλωση εντός του 2025, η προθεσμία παραγραφής παρατάθηκε μέχρι τις 31-12-2026.

3. Εάν σε υποθέσεις για τις οποίες διενεργήθηκε κανονικά πλήρης έλεγχος περιήλθαν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες εκτός Φορολογικής Διοίκησης το τελευταίο έτος της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για ένα ακόμη έτος. Συνεπώς, για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019 για τις οποίες διενεργήθηκε κανονικά πλήρης έλεγχος, εφόσον περιήλθαν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης πληροφορίες εκτός Φορολογικής Διοίκησης το 2025, που ήταν το τελευταίο έτος της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, η προθεσμία αυτή παρατάθηκε μέχρι 31-12-2026. Το ίδιο ισχύει και για υποθέσεις ΦΠΑ και φορολογίας κεφαλαίου του έτους 2020 που ελέγχθηκαν εντός της πενταετούς προθεσμίας παραγραφής, αλλά εντός του 2025 περιήλθαν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέες πληροφορίες που δεν είχε στη διάθεσή της.

4. Εάν ζητηθούν πληροφορίες από χώρα της αλλοδαπής, η πενταετής προθεσμία παραγραφής παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για τη διαβίβαση των εν λόγω πληροφοριών προσαυξημένο κατά ένα (1) έτος από την παραλαβή τους από τη Φορολογική Διοίκηση.

5. Εάν ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ένδικο βοήθημα ή μέσο, η πενταετής προθεσμία παραγραφής παρατείνεται για περίοδο ενός (1) έτους μετά την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης, και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορά.

6. Εξαιρετικά, πράξη διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου μπορεί να εκδοθεί εντός δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ή της τελευταίας δήλωσης σε περίπτωση που προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων: α) Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν έχει υποβάλει δήλωση εντός της πενταετούς περιόδου παραγραφής. Συνεπώς, στις 31-12-2026 παραγράφονται υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015, καθώς και υποθέσεις ΦΠΑ και φορολογίας κεφαλαίου του έτους 2016 για τις οποίες δεν υποβλήθηκε δήλωση την περίοδο 2017-2021. β) Σε περίπτωση που μετά την πενταετία περιέλθουν σε γνώση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της πενταετίας και προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί βάσει προ ηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορούν. Συνεπώς, στις 31-12-2026 παραγράφονται υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015 και υποθέσεις ΦΠΑ και φορολογίας κεφαλαίου του 2016 για τις οποίες κατά την περίοδο 2022-2026 περιήλθαν σε γνώση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν θα μπορούσαν να είναι σε γνώση αυτής εντός της κανονικής πενταετίας παραγραφής και προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή υπερβαίνει αυτήν που είχε προσδιορισθεί βάσει προηγούμενου άμεσου, διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και μόνο για το ζήτημα το οποίο αφορούν.

7. Εφόσον περιέλθουν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης κατά το τελευταίο έτος της αρχικής (πενταετούς) παραγραφής νέα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η φορολογική οφειλή ήταν μεγαλύτερη της αρχικώς προσδιορισθείσας, το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου παρατείνεται κατά ένα (1) έτος. Συνεπώς, για υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος του έτους 2019 και υποθέσεις ΦΠΑ και φορολογίας κεφαλαίου του έτους 2020, για τις οποίες περιήλθαν σε γνώση της Φορολογικής Διοίκησης νέα στοιχεία κατά το τελευταίο έτος της αρχικής (πενταετούς) προθεσμίας παραγραφής, δηλαδή κατά το έτος 2025, το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να εκδώσει πράξη προσδιορισμού φόρου έχει παραταθεί κατά ένα (1) έτος και λήγει στις 31-12-2026.