b.-Κορκίδης:-Τα-ελληνικά-ναυπηγεία-μπορούν-να-εξελιχθούν-σε-γεωστρατηγικό-κόμβο-μεταξύ-Ευρώπης,-ΗΠΑ-και-Ασίας

Τον στρατηγικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ελληνικά ναυπηγεία στην οικονομία, την άμυνα και τη γεωπολιτική θέση της χώρας ανέδειξε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, στον χαιρετισμό του στο ετήσιο συνέδριο της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων με τίτλο “BLUE STRATEGY SUMMIT 2026: Η Ελλάδα στρατηγικός κρίκος Ευρώπης, Αμερικής, Ασίας”, που πραγματοποιείται τη Δευτέρα στην Αθήνα.

Ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, λόγω της ιστορικής της σχέσης με τη ναυτοσύνη, της γεωγραφικής της θέσης και της ισχυρής εμπορικής ναυτιλίας, διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να εξελιχθεί σε στρατηγικό κόμβο μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Ασίας.

Αναφερόμενος στα ελληνικά ναυπηγεία, σημείωσε ότι εγκαταστάσεις όπως τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και οι επενδύσεις της ONEX Shipyards & Technologies μπορούν να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα εποχή της ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας, με αιχμή τις σύγχρονες υποδομές, την καινοτομία, την πράσινη ναυτιλία και τις διεθνείς συνεργασίες.

Όπως επισήμανε, η αναβάθμιση του κλάδου δεν αφορά μόνο την οικονομία, αλλά και την εθνική στρατηγική, καθώς συνδέεται με τη “γαλάζια οικονομία”, την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη διασύνδεση της χώρας με τις μεγάλες αγορές του κόσμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη γεωπολιτική διάσταση του ναυπηγικού τομέα, τονίζοντας ότι, ως μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση και του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ελληνικές ναυπηγικές υποδομές μπορούν να υποστηρίξουν αμυντικά προγράμματα, την κατασκευή και συντήρηση πολεμικών πλοίων, καθώς και διεθνείς στρατιωτικές συνεργασίες, ιδιαίτερα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσθεσε ακόμη ότι η Ναυτική Βάση Σούδας και το λιμάνι του Πειραιά ενισχύουν τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας ως γέφυρας μεταξύ Δύσης και Ανατολής.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ σημείωσε επίσης ότι η χώρα έχασε πολύτιμο χρόνο εξαιτίας πολιτικών επιλογών του παρελθόντος, οι οποίες, όπως ανέφερε, οδήγησαν σε απαξίωση έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για τη ναυτιλία και τη βιομηχανική παρουσία της Ελλάδας. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η επένδυση σε νέες τεχνολογίες, αυτοματισμούς, ψηφιακά συστήματα και πράσινες μορφές ενέργειας μπορεί να καταστήσει τα ελληνικά ναυπηγεία διεθνώς ανταγωνιστικά.

Παράλληλα, ανέδειξε τη σημασία της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού μέσω συνεργασιών πανεπιστημίων, τεχνικών σχολών και βιομηχανίας, με στόχο τη δημιουργία νέας γενιάς εξειδικευμένων μηχανικών, τεχνιτών και επιστημόνων στον τομέα της ναυπηγικής και των πράσινων τεχνολογιών. Ειδική αναφορά έκανε και στην ανάγκη επαναπατρισμού εξειδικευμένων στελεχών μέσω της δράσης “Rebrain Greece”.

Κλείνοντας, ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα οφείλει να προβάλλει διεθνώς τα ναυπηγεία της ως μέρος μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής που συνδέει τη ναυτιλία, την ενέργεια, τα λιμάνια, την άμυνα και τις διεθνείς μεταφορές, σημειώνοντας ότι με σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, διεθνείς συνέργειες και αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, τα ελληνικά ναυπηγεία μπορούν να εξελιχθούν σε μοχλό ανάπτυξης και ισχυρό γεωστρατηγικό εργαλείο για τη χώρα.