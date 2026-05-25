handelsblatt:-Η-ΕΕ-σχεδιάζει-να-επιβάλει-πρόστιμο-ρεκόρ-στη-google

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να επιβάλει πρόστιμο ρεκόρ στην Google της Alphabet, στο πλαίσιο έρευνας για την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt, επικαλούμενη πηγές της Επιτροπής.
Η απόφαση πλησιάζει στην ολοκλήρωσή της και αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, ανέφερε η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι θα είναι το υψηλότερο πρόστιμο που έχει επιβάλει ποτέ η ΕΕ για παραβίαση του νέου Νόμου για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA).
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε επίσημα τον Μάρτιο του 2025, σχετίζεται με ανησυχίες ότι η Google ευνοεί τις δικές της υπηρεσίες στα αποτελέσματα αναζήτησης και επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η πιο δημοφιλής μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο στον κόσμο συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Google δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες για σχόλια.
Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι έδωσε στην Google λίγο περισσότερο χρόνο για να κατευνάσει τις ανησυχίες, αφού μια προηγούμενη πρόταση της εταιρείας δεν ευδοκίμησε.
- Reuters
