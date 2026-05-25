IWG: Ισχυρή ανάπτυξη το α’ τρίμηνο – Στο επίκεντρο η ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας

Στα 1,166 δισ. δολάρια ανήλθαν τα συνολικά έσοδα της International Workplace Group (IWG) για το α’ τρίμηνο του 2026, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η IWG ξεκίνησε δυναμικά το 2026, καθώς η αυξημένη ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας και η ταχεία επέκταση του παγκόσμιου δικτύου της συνέβαλαν στις ισχυρές επιδόσεις της. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την ανάπτυξη τόσο στις επιχειρήσεις που ανήκουν στην εταιρεία όπως και στις υπό διαχείριση και franchise ενώ η εταιρεία διατηρεί τις προβλέψεις της για το σύνολο του 2026.

Σημειώνεται, ότι το δίκτυο της IWG εκτείνεται σε περισσότερες από 120 χώρες και επωνυμίες όπως η Spaces, η Regus, η HQ, η Signature και η Instant Offices.

Αναλυτικά τα μεγέθη

Συνολικά έσοδα ύψους 1,166 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση

Έσοδα Ομίλου ύψους 958 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 4% σε ετήσια βάση

Ταχεία επέκταση του δικτύου και γεωγραφικής κάλυψης, με αύξηση νέων συμφωνιών και νέων χώρων σε ετήσια βάση

382 νέες συμφωνίες το πρώτο τρίμηνο (Q1) του 2026 (Q1 2025: 224)

222 νέοι χώροι το πρώτο τρίμηνο (Q1) του 2026 (Q1 2025: 165)

Αύξηση εσόδων των ιδιόκτητων κέντρων κατά 2% σε ετήσια βάση και αύξηση RevPAR (έσοδα ανά διαθέσιμο χώρο εργασίας) κατά 6%

Έσοδα από αμοιβές Managed & Franchised ύψους 39 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 70% σε ετήσια βάση

Οι επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους υλοποιούνται σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρείας, με 75 εκατ. δολάρια να έχουν ήδη αποδοθεί εντός του 2026

Διατήρηση των προβλέψεων για το οικονομικό έτος 2026, με εύρος προσαρμοσμένου EBITDA (Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων) μεταξύ 585 εκατ. και 625 εκατ. δολαρίων

Ο Mark Dixon, Ιδρυτής και CEO της IWG, δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το δυναμικό ξεκίνημα του 2026, καθώς συνεχίζουμε την ταχεία ανάπτυξη του δικτύου μας, υποστηριζόμενοι από την αυξανόμενη ζήτηση, παρά το απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Οι δυνητικοί πελάτες αναζητούν πλέον μεγαλύτερη ευελιξία στον σχεδιασμό της ακίνητης περιουσίας τους, ώστε να ανταποκριθούν στην αβεβαιότητα που δημιουργούν οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και η αυξανόμενη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό οδηγεί σε επίπεδα ρεκόρ αιτημάτων από εταιρικούς πελάτες, καθώς η γεωγραφική κάλυψη και το δίκτυό μας, μάς επιτρέπουν να προσφέρουμε μοναδικές, ευέλικτες λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι νέες συμφωνίες και τα νέα ανοίγματα χώρων συνεχίζουν να αυξάνονται, επιτρέποντας στο επιχειρηματικό μας μοντέλο να δημιουργεί μεγαλύτερες ταμειακές ροές, απαιτώντας παράλληλα λιγότερα κεφάλαια για ανάπτυξη σε σχέση με το παρελθόν. Αυτός ο συνδυασμός μάς έχει επιτρέψει να επιστρέψουμε περισσότερα από 230 εκατ. δολάρια στους μετόχους από το Investor Day στη Νέα Υόρκη, τον Δεκέμβριο του 2023, καθώς συνεχίζουμε σταθερά την πορεία απόδοσης κεφαλαίου».

Διαρκής ανάπτυξη στην ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, η IWG συνεχίζει να ισχυροποιεί την παρουσία της, ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτους χώρους εργασίας. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η εταιρεία υπέγραψε συμφωνίες για τρεις νέες τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων το Piraeus Gate, σε συνεργασία με τη DKG, η πρώτη συνεργασία με ανταγωνιστή στη Θεσσαλονίκη, με την i4G, καθώς και μία επιπλέον τοποθεσία στο κέντρο της Αθήνας, στην οδό Κολοκοτρώνη. Η νέα τοποθεσία στην πρωτεύουσα θα εισαγάγει στην ελληνική αγορά το Open Office, μια ακόμη επωνυμία της IWG, που εστιάζει σε λύσεις χώρων εργασίας χωρίς ή με ελάχιστο προσωπικό.

Η IWG ενίσχυσε περαιτέρω την παρουσία της στην Ελλάδα με το άνοιγμα του Spaces Imeras, σε συνεργασία με τη DKG. Η εταιρεία διαθέτει πλέον 19 επιχειρηματικά κέντρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, εκ των οποίων τα 17 λειτουργούν ήδη, ενώ δύο επιπλέον κέντρα προγραμματίζεται να ανοίξουν το 2026 και το 2027.

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η IWG σχεδιάζει να επεκταθεί περαιτέρω σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και επιλεγμένες πόλεις της περιφέρειας μέσω των πέντε επωνυμιών της: Regus, Spaces, HQ, Signature και Open Office. Παράλληλα, η IWG λανσάρει στην ελληνική αγορά το Humanly, μια νέα επωνυμία ευέλικτων χώρων εργασίας για τον κλάδο της υγείας, την οποία παρουσίασε τον Μάρτιο του 2026 και σχεδιάστηκε ειδικά για θεραπευτές, επαγγελματίες υγείας και ιατρούς.