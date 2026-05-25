Santander: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ & Τιμή-στόχος στα 53€, με περιθώριο ανόδου 30%

Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προχώρησε η Santander, ανεβάζοντάς τη στα 53 ευρώ από 49 ευρώ προηγουμένως, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση Outperform. Με βάση το τελευταίο κλείσιμο στα 40,60 ευρώ (22 Μαΐου 2026), η νέα αποτίμηση υποδηλώνει περιθώριο ανόδου περίπου 30%.

Η αναβάθμιση αποδίδεται στη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης του ομίλου, στην ενίσχυση της ορατότητας των ταμειακών ροών και στις ισχυρότερες των εκτιμήσεων επιδόσεις στον τομέα των παραχωρήσεων, με αιχμή την Αττική Οδό.

Παράλληλα, ο οίκος σημειώνει τη σταδιακή αλλά ταχεία ενδυνάμωση του ισολογισμού της εταιρείας.

Ενοποίηση Εγνατίας και νέα δυναμική

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2026, τα οποία θα ενσωματώνουν για πρώτη φορά την πλήρη ενοποίηση της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με τη Santander, η εξέλιξη αυτή αλλάζει ουσιαστικά το προφίλ του ομίλου, αυξάνοντας τη συνεισφορά των παραχωρήσεων στα συνολικά οικονομικά μεγέθη.

Προβλέψεις για ισχυρή ανάπτυξη EBITDA

Ο οίκος εκτιμά ότι το EBITDA από τους αυτοκινητοδρόμους θα αυξηθεί περίπου κατά 36% σε ετήσια βάση στο α’ τρίμηνο, με βασικούς μοχλούς την Αττική και την Εγνατία Οδό.

Θετική χαρακτηρίζεται και η πορεία της κυκλοφορίας στην Αττική Οδό, την Εγνατία και την Ολυμπία Οδό.

Οι παραχωρήσεις στο επίκεντρο της αξίας

Η Santander υπογραμμίζει ότι οι οδικές παραχωρήσεις αποτελούν τον βασικό πυλώνα δημιουργίας αξίας, αντιστοιχώντας περίπου στο 53% της καθαρής αξίας ενεργητικού και στο 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας του ομίλου.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η αυξανόμενη μερισματική δυναμική των παραχωρήσεων και η προοπτική ταχείας απομόχλευσης σε επίπεδο μητρικής εταιρείας.

Ισχυρό κατασκευαστικό χαρτοφυλάκιο και νέα έργα

Θετικά αξιολογείται και ο κατασκευαστικός κλάδος του ομίλου, ο οποίος στηρίζεται σε ιστορικά υψηλό ανεκτέλεστο έργων και ισχυρά περιθώρια κερδοφορίας.

Η Santander αναφέρεται επίσης στο pipeline νέων έργων παραχώρησης, όπως ο ΒΟΑΚ, που ενισχύουν το μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αφήγημα.

Αποτίμηση και προοπτικές

Παρά τη σημαντική άνοδο της μετοχής από την αρχή του έτους, ο οίκος εκτιμά ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά τα βασικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Υπό την παραδοχή ότι οι λοιπές δραστηριότητες αποτιμώνται εύλογα, η Santander θεωρεί ότι το χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων αποτιμάται χαμηλότερα τόσο από το επενδεδυμένο κεφάλαιο όσο και από την εκτιμώμενη εύλογη αξία του, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω ανατιμολόγησης.