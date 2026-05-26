Έρχεται η μήνυση Ανδρουλάκη σε Γεωργιάδη – Οι δημοσκοπήσεις και το «παρών» για Στουρνάρα

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Τις επόμενες ώρες αναμένεται η κατάθεση της μήνυσης από τον Νίκο Ανδρουλάκη προς τον Άδωνι Γεωργιάδη σχετικά με τις αναφορές του υπουργού Υγείας για το οίκημα της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο Κρήτης που ενοικιάζεται στο ελληνικό δημόσιο, μια κίνηση που έχει προαναγγείλει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα στη Χαριλάου Τρικούπη κάνουν στροφή στην καθημερινότητα και επιχειρούν να ακουμπήσουν στα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, όπως με την εκδήλωση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες στο συνέδριο για το δημογραφικό παρουσίασε τους τρεις πυλώνες παρεμβάσεων που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εξάλλου για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ένα από τα κορυφαία ζητήματα στην ατζέντα.

Αγώνας δρόμου γίνεται και για τα ψηφοδέλτια με σταθερό στόχο το κόμμα να είναι έτοιμο για τις εκλογές, όποτε και αν προκηρυχθούν.

Την ίδια ώρα, τα βλέμματα είναι στραμμένα στη δημιουργία των νέων κομμάτων, αλλά και στις δημοσκοπήσεις, όσο και αν κορυφαία στελέχη στα συνεχή ερωτήματα για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα απαντούν σταθερά ότι «ο κόσμος επιλέγει πάντα το γνήσιο».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας «έχει ταυτιστεί με την πιο μεγάλη ήττα που έχει εισπράξει αντιπολίτευση στη χώρα μας. Γι’ αυτό τον λόγο, βλέπουμε και το πώς περιβάλλεται για αυτή τη ‘μη σύγκρουση’με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία χτυπάει αυτόν που φοβάται πραγματικά. Ο κόσμος, όμως, έχει και αισθητήριο και πολιτικό ένστικτο, και γι’ αυτό θα επιλέξει να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ», μιλώντας στην ΕΡΤΝews, λίγες ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις του κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Αμηχανία για το «παρών» στην ανανέωση θητείας Στουρνάρα

Η κεντρική απόφαση του ΠΑΣΟΚ να ψηφίσει «παρών» για την ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας προκάλεσε αμηχανία στο εσωτερικό της παράταξης, παρόλο που σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία η επιλογή των στελεχών είναι η καταλλαγή. Η Χαριλάου Τρικούπη επέλεξε επισήμως για το ίδιο θέμα να επιτεθεί στη ΝΔ σημειώνοντας ότι η πράσινη παράταξη έχει ξεκαθαρίσει πως πρέπει να υπάρξουν όρια θητειών στις δημόσιες θέσεις υπογραμμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε την αρχή για τις θητείες στους βουλευτές και ευρωβουλευτές του κόμματος με απόφαση συνεδρίου.

«Η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, ειδικά όταν υπάρχει μια κυβέρνηση που τους κακομεταχειρίζεται και προσπαθεί μονίμως να τους χειραγωγήσει. Η θεσμικότητα ενός κόμματος βασίζεται στη συνέπεια λόγων και έργων, κάτι που είναι τελείως ξένο με τη Νέα Δημοκρατία των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

