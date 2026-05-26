Ανατροπή και νέα υψηλά τριμήνου: Tράπεζες και ΔΕΗ «γύρισαν» το ΧΑ στο +1,24%

Σε ισχυρά ανοδική συνεδρίαση εξελίχθηκε η σημερινή (26/05/2026) διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να αντιστρέφει το αρνητικό άνοιγμα και να κλείνει στα υψηλότερα επίπεδα εδώ και πάνω από τρεις μήνες. Με «καύσιμο» τις συστημικές τράπεζες και τη ΔΕΗ —η οποία συγκέντρωσε τον βαρύτερο όγκο της ημέρας— ο ΓΔ ολοκλήρωσε στις 2.347,55 μονάδες με κέρδη 1,24%, δίνοντας συνέχεια στο τετραήμερο ανοδικό σερί των προηγούμενων ημερών, εν όψει και της επικείμενης αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI.

Πέμπτη ανοδική συνεδρίαση και νέα υψηλά

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ήπιες ρευστοποιήσεις —ο ΓΔ βρέθηκε νωρίς το πρωί κοντά στις 2.312 μονάδες (κάτω από το χθεσινό κλείσιμο των 2.318,73)— ωστόσο το αγοραστικό ενδιαφέρον επανήλθε γρήγορα και ο δείκτης έκτισε σταδιακά τα κέρδη του, κλείνοντας πάνω στα υψηλά της ημέρας. Το ενδοσυνεδριακό εύρος διαμορφώθηκε από χαμηλό περί τις 2.312 μονάδες έως υψηλό 2.347,55 στο κλείσιμο, ήτοι περίπου 35 μονάδων ή ~1,5%.

Ο συνολικός τζίρος ανήλθε στα 278,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 260,77 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση — ένδειξη ότι το βάρος των συναλλαγών παρέμεινε συγκεντρωμένο στους βαρείς τίτλους.

Δείκτης Κλείσιμο Μεταβολή Μεταβ. % Γενικός Δείκτης (ΓΔ) 2.347,55 +28,82 +1,24% FTSE/ATHEX Large Cap 5.958,23 +75,46 +1,28% Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ) 2.685,72 +44,54 +1,69% FTSE/ATHEX Financials 12.557,08 +206,57 +1,67%

Στοιχεία κλεισίματος συνεδρίασης 26/05/2026. Συνολικός τζίρος αγοράς: 278,75 εκατ. €.

ΔΕΗ με βαρύ όγκο, Credia ο αδύναμος κρίκος

Πρωταγωνίστρια σε όρους συναλλαγών ήταν η ΔΕΗ, η οποία ενισχύθηκε κατά 1,32% στα 21,48 ευρώ, αλλά κυρίως ξεχώρισε για τον όγκο της: 4,79 εκατ. τεμάχια, μακράν ο υψηλότερος μεταξύ των blue chips. Με βάση τα επίπεδα τιμών της ημέρας (όγκος × τιμή), η αξία συναλλαγών της μετοχής προσέγγισε τα 100 εκατ. ευρώ — δηλαδή πάνω από το ένα τρίτο του συνολικού τζίρου της αγοράς. Η μετοχή εξακολουθεί να συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον μετά την ολοκλήρωση της μεγαλύτερης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στην ιστορία της ελληνικής αγοράς.

Στον τραπεζικό κλάδο, που έδωσε το «πράσινο φως» στον δείκτη, ξεχώρισαν η Εθνική (+2,25%) και η Alpha Bank (+2,21%), με την Πειραιώς (+1,76%) και τη Eurobank (+0,93%) να ακολουθούν, όλες με αυξημένους όγκους (Eurobank 5,93 εκατ., Alpha 5,25 εκατ., Πειραιώς 2,94 εκατ. τεμάχια). Υψηλότερη μεταβολή στο ταμπλό κατέγραψε η Allwyn (+4,11%), ενώ άνοδο άνω του 2% σημείωσαν επίσης Metlen, Viohalco, ΕΛΠΕ (HelleniQ Energy) και Motor Oil.

Στον αντίποδα, ο αδύναμος κρίκος της συνεδρίασης ήταν η Credia (-1,55%) στα 1,272 ευρώ, με αξιοσημείωτα υψηλό όγκο 2,73 εκατ. τεμαχίων που υπογράμμισε τις ρευστοποιήσεις στον τίτλο. Ήπιες απώλειες κατέγραψαν επίσης ΔΑΑ (-0,69%), Cenergy (-0,48%), Jumbo (-0,18%) και ΟΤΕ (-0,16%).

Μετοχή Τιμή (€) Μεταβ. % Μεταβ. (€) Όγκος (τεμ.) ALWN 12,68 +4,11% +0,50 607 χιλ. MTLN 41,04 +2,86% +1,14 295 χιλ. BIO 20,15 +2,81% +0,55 189 χιλ. ΕΛΠΕ 10,13 +2,37% +0,235 228 χιλ. ΕΤΕ 14,76 +2,25% +0,325 1,46 εκατ. ΑΛΦΑ 3,80 +2,21% +0,082 5,25 εκατ. ΜΟΗ 35,82 +1,94% +0,68 64.738 ΠΕΙΡ 8,90 +1,76% +0,154 2,94 εκατ. ΔΕΗ 21,48 +1,32% +0,28 4,79 εκατ. BOCHGR 9,30 +1,09% +0,10 402 χιλ. ΕΥΡΩΒ 3,91 +0,93% +0,036 5,93 εκατ. ΓΕΚΤΕΡΝΑ 43,00 +0,23% +0,10 235 χιλ. TITC 48,30 +0,21% +0,10 78.790 EEE 49,70 +0,20% +0,10 19.279 ΟΤΕ 18,50 -0,16% -0,03 271 χιλ. ΜΠΕΛΑ 22,54 -0,18% -0,04 199 χιλ. CENER 24,98 -0,48% -0,12 181 χιλ. ΔΑΑ 10,08 -0,69% -0,07 60.886 CREDIA 1,272 -1,55% -0,02 2,73 εκατ.

Επιλεγμένες μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ταξινομημένες κατά ποσοστιαία μεταβολή. Τιμές/μεταβολές κλεισίματος 26/05/2026.

Τεχνική εικόνα

Τάση & ΚΜΟ 200: Με το σημερινό κλείσιμο, ο Γενικός Δείκτης διαπραγματεύεται άνετα πάνω από τον ανοδικά στρεφόμενο Κινητό Μέσο Όρο 200 ημερών, επιβεβαιώνοντας τη μεσοπρόθεσμη ανοδική τάση. Καθοριστική είναι η σταθεροποίηση πάνω από τη ζώνη των 2.300 μονάδων: το επίπεδο που λειτουργούσε ως αντίσταση μετατρέπεται πλέον σε στήριξη, ολοκληρώνοντας τεχνικά τη διάσπαση που είχε επιχειρηθεί τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Στηρίξεις – Αντιστάσεις: Πρώτη στήριξη εντοπίζεται στις 2.318–2.320 μονάδες (χθεσινό κλείσιμο), με την κρίσιμη ψυχολογική ζώνη των 2.300 μονάδων από κάτω και βαθύτερη βάση στο εύρος 2.260–2.250. Προς τα πάνω, η άμεση αντίσταση τοποθετείται στη ζώνη 2.350–2.360 μονάδων, με επόμενο ανοδικό στόχο την περιοχή 2.380–2.400, εφόσον διατηρηθεί η ροή κεφαλαίων στους βαρείς τίτλους.

RSI & MACD: Έπειτα από διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και σωρευτική άνοδο της τάξης του 5%–6%, ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) έχει ανέλθει στο ανώτερο τμήμα του εύρους του, πλησιάζοντας τη ζώνη υπεραγορασμένων επιπέδων (άνω του 70) — στοιχείο που πιστοποιεί τη δυναμική, αλλά αυξάνει και τις πιθανότητες ενδιάμεσης αποσυμφόρησης/πλαγιοποίησης. Ο MACD παραμένει σε θετικό έδαφος και πάνω από τη γραμμή σήματος, διατηρώντας ανοδικό momentum· ωστόσο μετά από παρατεταμένη κίνηση αξίζει προσοχή σε τυχόν επιβράδυνση ή απόκλιση (divergence).

Όγκος & επιβεβαίωση: Ο τζίρος των 278,75 εκατ. ευρώ συνοδεύει και επιβεβαιώνει την άνοδο, παραμένοντας πάνω από τους μέσους όρους των τελευταίων εβδομάδων. Η έντονη συγκέντρωση συναλλαγών σε ΔΕΗ και τράπεζες, ωστόσο, συνδέεται και με τις επανατοποθετήσεις χαρτοφυλακίων ενόψει της αναδιάρθρωσης δεικτών — επομένως μέρος της ρευστότητας ενδέχεται να αποδειχθεί παροδικό μετά την ολοκλήρωσή της.

Διεθνές φόντο

Ευρώπη: Συγκρατημένη ήταν η εικόνα στις ευρωπαϊκές αγορές, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να κινείται ελαφρά χαμηλότερα και τα χρηματιστήρια σε Παρίσι, Φρανκφούρτη και Μιλάνο να υποχωρούν, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 αντιστάθμιζε μέρος των απωλειών με ώθηση από τις μεταλλευτικές. Η σημερινή στάση ακολούθησε το ισχυρό προηγούμενο 24ωρο, όταν DAX (+2,01%), CAC 40 (+1,76%) και FTSE MIB (+1,43%) είχαν σημειώσει εντυπωσιακά κέρδη. Στο επίκεντρο παρέμειναν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, καθώς και η μεταβλητότητα στις τιμές του πετρελαίου.

Ηνωμένες Πολιτείες: Η Wall Street επέστρεψε σήμερα στις συναλλαγές μετά την αργία της Δευτέρας (Memorial Day), ερχόμενη από οκτώ συνεχόμενες ανοδικές εβδομάδες για τον S&P 500 και ιστορικά υψηλά για τον Dow Jones (κοντά στις 50.580 μονάδες στο κλείσιμο της περασμένης εβδομάδας). Κατά το κλείσιμο της Αθήνας, οι αμερικανικοί δείκτες είχαν μόλις ανοίξει με συγκρατημένα θετικό πρόσημο, με τους αναλυτές ωστόσο να επισημαίνουν τις απαιτητικές αποτιμήσεις, τις υψηλές αποδόσεις των ομολόγων και τους πληθωριστικούς κινδύνους.

Ρητορική Fed: Το αφήγημα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας έχει στραφεί σε πιο επιφυλακτικό τόνο. Με τον πληθωρισμό (CPI Απριλίου) στο 3,8% σε ετήσια βάση —το υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από δύο χρόνια, κυρίως λόγω της εκτίναξης των τιμών ενέργειας από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή— η αγορά πλέον αποτιμά ουσιαστικά μηδενικές μειώσεις επιτοκίων εντός του 2026 (παρεμβατικό επιτόκιο στο 3,50%–3,75%), ενώ ορισμένοι οίκοι μετέθεσαν την επόμενη μείωση στο 2027. Η συνεδρίαση της FOMC στις 16–17 Ιουνίου και τα στοιχεία πληθωρισμού της 10ης Ιουνίου αποτελούν τους επόμενους καταλύτες, με την αβεβαιότητα να εντείνεται ενόψει της αλλαγής στην προεδρία της κεντρικής τράπεζας.

Γνώμες ειδικών

Οι αναλυτές αποδίδουν σε μεγάλο βαθμό τη σημερινή δυναμική στις επανατοποθετήσεις χαρτοφυλακίων ενόψει της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, οι αλλαγές των οποίων τίθενται σε ισχύ μετά το κλείσιμο της 29ης Μαΐου. Η αναμενόμενη κίνηση παθητικών και ενεργητικών κεφαλαίων συγκεντρώνει το ενδιαφέρον στους βαρείς τίτλους —τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Allwyn— γεγονός που εξηγεί τόσο το άλμα της Allwyn όσο και τους υψηλούς όγκους σε τράπεζες και ΔΕΗ.

Χρηματιστηριακοί κύκλοι σημειώνουν ότι η εγχώρια αγορά λειτουργεί πλέον με χαρακτηριστικά «ώριμης» αγοράς, έχοντας απορροφήσει τη ρεκόρ αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ και διατηρώντας θετικό πρόσημο. Σε τεχνικό επίπεδο, οι ίδιες πηγές τοποθετούν τη ζώνη 2.250–2.300 μονάδων ως τη βασική περιοχή στήριξης και θεωρούν ότι η αγορά χρειαζόταν «καθαρή» υπέρβαση και διατήρηση πάνω από τις 2.300 ώστε να διεκδικήσει υψηλότερα — κάτι που το σημερινό κλείσιμο επιτυγχάνει.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ηγεσία της ανόδου παραμένει στενή και συγκεντρωμένη στους δείκτες-βαρόμετρα, με τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση να διατηρεί υποτονική εικόνα. Διεθνώς, οι ειδικοί συνιστούν προσοχή: η στάση αναμονής της Fed, ο ενεργειακός πληθωρισμός και οι ανοδικές αποδόσεις των ομολόγων λειτουργούν ως ανασχετικοί παράγοντες για τις αποτιμήσεις, καθιστώντας πιθανές ενδιάμεσες διορθωτικές κινήσεις ακόμη και εντός ενός ευρύτερα ανοδικού σκηνικού.