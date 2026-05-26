Ασιατικές αγορές: Μεικτά πρόσημα ελέω γεωπολιτικών – Νέο ράλι στη Νότια Κορέα

Οι ασιατικές αγορές κινήθηκαν μεικτά την Τρίτη (26/5), με τον νοτιοκορεατικό KOSPI να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν, παρά τη συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και τις διακυμάνσεις στο πετρέλαιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε τη Δευτέρα (25/5) ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «προχωρούν καλά», αν και προειδοποίησε πως οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επαναλάβουν τις επιθέσεις εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. Ωστόσο, «αγκάθι» παραμένει το ουράνιο, με αποτέλεσμα οι συνομιλίες να έχουν κολλήσει. Έτσι, το πετρέλαιο άρχισε πάλι να ανεβαίνει, με το Brent να πλησιάζει ξανά τα 98 δολάρια.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ έπληξαν ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως ανακοινώθηκε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο ταμπλό, ο KOSPI ενισχύθηκε φτάνοντας τις 8.094,90 μονάδες στις πρώτες συναλλαγές, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης KOSDAQ περιόρισε τα κέρδη του αλλά παρέμεινε υψηλότερα κατά 1,34%.

Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 υποχώρησε κατά 0,32% λόγω κατοχύρωσης κερδών, ενώ ο TOPIX παρέμεινε αμετάβλητος. Ο Nikkei 225 είχε ξεπεράσει για πρώτη φορά τις 65.000 μονάδες τη Δευτέρα, σε μια συνεδρίαση με μειωμένο όγκο συναλλαγών λόγω αργίας στην Ασία. Ο αναπληρωτής διοικητής της Bank of Japan, Ryozo Himino, δήλωσε ότι η χρονική στιγμή μιας αύξησης επιτοκίων εξακολουθεί να εξετάζεται, καθώς η κεντρική τράπεζα παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,38%.

Στην Κίνα, ο CSI 300 έχασε 0,28%, ενώ ο Hang Seng Index ανέκαμψε από τις αρχικές απώλειες και σημείωσε άνοδο 0,45% μετά την αργία της Δευτέρας.

Στην Ινδία, ο Nifty 50 κινήθηκε οριακά χαμηλότερα, ενώ ο BSE Sensex υποχώρησε κατά 0,35%.