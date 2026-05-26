Β.-Σπανάκης:-Τέλη-Ιουλίου-ολοκληρώνονται-τα-έργα-στον-Ιλισσό-ενόψει-της-ανάπλασης-του-Φαληρικού-Όρμου

Τα έργα διευθέτησης του ποταμού Ιλισσού προχωρούν κανονικά και η ολοκλήρωσή τους προβλέπεται στα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος έτους, όπως διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης στη Βουλή.

Το έργο αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου και περιλαμβάνει σημαντικές εργασίες όπως την ολοκλήρωση φρεατοπασσάλων, κατασκευή προκατασκευασμένων δοκαριών, και υλοποίηση του 95% του κεφαλόδεσμου και των τοιχίων.

Έχει επίσης υλοποιηθεί το 40% του κεφαλόδεσμου ποδηλατόδρομου, ολοκληρώθηκαν 230 μέτρα εκσκαφής κοίτης με 130 μέτρα να απομένουν, καθώς και προσωρινές μετατοπίσεις δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Τα έργα στον Ιλισσό προχωρούν κανονικά και θα ολοκληρωθούν στα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος έτους, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης, σε απάντησή του σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή.

Ο κ. Σπανάκης ανέφερε ότι οι εργασίες διευθέτησης του ποταμού Ιλισσού εκτελούνται κανονικά, ενώ προσκόμισε και φωτογραφικό υλικό για τα πρακτικά. Το έργο του Ιλισσού είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς αποτελεί προαπαιτούμενο για την ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου.

Σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, ο υφυπουργός Εσωτερικών παρέθεσε αναλυτικά ορισμένες από τις εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί. Ειδικότερα: 1) ολοκληρώθηκαν οι φρεατοπάσσαλοι, 2) κατασκευάστηκαν τα προκατασκευασμένα δοκάρια, 3) έχει υλοποιηθεί το 95% περίπου του κεφαλόδεσμου και των τοιχίων (μήκους περίπου 400 μέτρων ανά πλευρά), 4) έχει υλοποιηθεί το 40% περίπου του κεφαλόδεσμου ποδηλατόδρομου, 5) ολοκληρώθηκαν 230 μέτρα εκσκαφής της κοίτης και υπολείπονται τα 130 μέτρα και 6) ολοκληρώθηκαν οι προσωρινές μετατοπίσεις δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση είναι παρούσα και μάλιστα με αυξημένο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι μόνο δύο κυβερνήσεις ενδιαφέρθηκαν πραγματικά για τον Φαληρικό Όρμο – Παραλία Μοσχάτου – Παραλία Τζιτζιφιών. Αυτές είναι η κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, που εξασφάλισε 8 εκατομμύρια ευρώ για αθλητικούς χώρους με παραχώρηση της υπόλοιπης παραλίας στον πρώην δήμο Μοσχάτου, και τώρα η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει εξασφαλίσει πάνω από 320 εκατομμύρια ευρώ για την ανάπλαση και αξιοποίηση του Φαληρικού Όρμου και την αξιοποίηση της πλατείας Κύπρου με πρόσθετη χρηματοδότηση, καθώς και διάθεση 5 εκατομμυρίων ευρώ για ανοιχτό κολυμβητήριο στο Μοσχάτο. «Έργα εμβληματικά, που τα περίμεναν γενιές και γίνονται πλέον πραγματικότητα», κατέληξε ο κ. Σπανάκης.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

