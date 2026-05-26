Γαλλία,-Ιταλία-και-Ισπανία-καλούν-την-ΕΕ-να-λάβει-αυστηρότερα-μέτρα-έναντι-των-εισαγόμενων-φθηνών-προϊόντων

Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και δύο άλλες χώρες της ΕΕ πιέζουν την Ένωση να αναθεωρήσει τα εμπορικά μέτρα για να αμυνθεί πιο αποτελεσματικά έναντι των υπερβολικά φθηνών εισαγωγών που απειλούν να καταστρέψουν τις βιομηχανίες της ΕΕ, έχοντας έμμεσα κατά νου τα κινεζικά προϊόντα.

Η πρωτοβουλία, την οποία υποστηρίζουν επίσης η Ολλανδία και η Λιθουανία, έρχεται πριν από μια εσωτερική συζήτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Παρασκευή σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα, καθώς η Ένωση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις εμπορικές ανισορροπίες που έχουν τροφοδοτήσει τις εντάσεις με το Πεκίνο.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σε έγγραφο θέσης που είδε το Reuters και φέρει ημερομηνία 22 Μαΐου, τα πέντε μέλη της ΕΕ αναφέρουν ότι τα τρέχοντα μέτρα, τα οποία έχουν επικεντρωθεί στις κινεζικές εξαγωγές, υποφέρουν από μεγάλες καθυστερήσεις, στενό πεδίο εφαρμογής προϊόντων και εύκολη παράκαμψη.

Το έγγραφο αναφέρεται στον ινδονησιακό ανοξείδωτο χάλυβα και το αμερικανικό βιοντίζελ, αλλά δεν αναφέρει την Κίνα. Ωστόσο, τα τρία τέταρτα όλων των συνεχιζόμενων ερευνών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων της ΕΕ αφορούν την Κίνα.

Πέρυσι, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αγαθών της ΕΕ με το Πεκίνο διευρύνθηκε στα 360 δισεκατομμύρια ευρώ (418 δισεκατομμύρια δολάρια), καθώς οι εξαγωγές της μειώθηκαν κατά 6,6% και οι εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν περίπου κατά το ίδιο ποσό.

Η ΕΕ θα επανεξετάσει τα εμπορικά μέτρα φέτος

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ σχεδιάζει να επανεξετάσει έως το τρίτο τρίμηνο τον τρόπο επιτάχυνσης των εμπορικών μέτρων, όπως οι δασμοί αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων, και να αξιολογήσει εάν χρειάζονται νέα μέτρα, όπως η στόχευση της πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των ερευνών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων, ώστε να μην περιορίζονται σε πολύ στενά σύνολα προϊόντων και να κάνει μεγαλύτερη χρήση των διασφαλίσεων, οι οποίες μπορούν να περιορίσουν τις εισαγωγές σε ολόκληρους τομείς. Η ΕΕ θα μπορούσε επίσης να ορίσει υψηλότερα όρια για το τοπικό περιεχόμενο και την προστιθέμενη αξία σε τρίτες χώρες, μέσω των οποίων ανακατευθύνονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε δασμούς.

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι η ΕΕ θα μπορούσε να εφαρμόσει δασμούς κατά των επιδοτήσεων σε εταιρείες, αντί μόνο σε συγκεκριμένα προϊόντα από ορισμένες χώρες. Οι δασμοί θα μπορούσαν στη συνέχεια να ισχύουν για όλες τις εξαγωγές τους προς την ΕΕ και να εμποδίσουν τις εταιρείες να μεταφέρουν απλώς την παραγωγή από τη μία χώρα στην άλλη για να αποφύγουν τους δασμούς.

Ως τελική πρόταση, το έγγραφο προτείνει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να θεσπίσει ένα νέο μέσο για τον περιορισμό της υπερβολικής εξάρτησης από μεμονωμένες ξένες χώρες για τον εφοδιασμό. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Στεφάν Σεζούρν έχει δηλώσει προηγουμένως ότι η ΕΕ θα μπορούσε να καταστήσει υποχρεωτικά ορισμένα μέτρα διαφοροποίησης.

- Reuters