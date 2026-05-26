Γερμανία:-Σε-διπλή-κρίση-οι-περισσότερες-επιχειρήσεις

Ασχημα τα μαντάτα για τη γερμανική οικονομία, καθώς τα περισσότερα ινστιτούτα μειώνουν σημαντικά τις οικονομικές προβλέψεις τους για το τρέχον έτος και μάλιστα πολύ περισσότερο από τις εκτιμήσεις της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Το Γερμανικό Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο (DIHK) αναμένει πλέον αύξηση του ΑΕΠ μόνο κατά 0,3% – αντί για 1,0% που εκτιμούσε προηγουμένως.

Το DIHK είναι επομένως ακόμη πιο απαισιόδοξο από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, που αναγκάστηκε πριν από ένα μήνα να μειώσει στο μισό την πρόβλεψή της για το ΑΕΠ, και τώρα αναμένει ανάπτυξη μόλις 0,5%, για φέτος.

Αύριο μάλιστα, το λεγόμενο Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων θα παρουσιάσει την εαρινή του έκθεση και αναμένεται να μειώσει σημαντικά την πρόβλεψή του. Τον περασμένο Νοέμβριο, η ομάδα εμπειρογνωμόνων είχε προβλέψει ανάπτυξη 0,9%.

Η Χελένα Μέλνικοφ, Διευθύνουσα Σύμβουλος του DHIK μίλησε για «διπλή κρίση» που αντιμετωπίζουν οι γερμανικές επιχειρήσεις: «Εκτός από τα διαρθρωτικά προβλήματα στη Γερμανία, υπάρχουν και οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αποδυναμωμένοι από τρία χρόνια ύφεσης και στασιμότητας, πολλοί αισθάνονται ότι βρίσκονται στα όριά τους», λέει η Μέλνικοφ.

Επιδείνωση στο επιχειρηματικό κλίμα

Το επιχειρηματικό κλίμα μεταξύ των γερμανικών εταιρειών επιδεινώθηκε σε γενικές γραμμές στις αρχές του καλοκαιριού, σύμφωνα με το DIHK.

Σε μια επιχειρηματική έρευνα, οι εταιρείες αξιολόγησαν την τρέχουσα κατάστασή τους εξίσου αρνητικά με αυτήν που ήταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Περισσότερες από μία στις τέσσερις εταιρείες περιέγραψαν την κατάστασή τους ως κακή, ενώ μόνο το 23% την αξιολόγησε ως καλή. Το ένα τρίτο των επιχειρήσεων αναμένει ότι η επιχειρηματική τους δραστηριότητα θα επιδεινωθεί τους επόμενους 12 μήνες. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση οκτώ ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την αρχή του έτους.

Οι γερμανικές επιχειρήσεις βιώνουν έντονα τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με έρευνα του DIHK. «Οι ήδη αποδυναμωμένες εταιρείες στη Γερμανία υποφέρουν ιδιαίτερα από τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου με το Ιράν. Πολλές εταιρείες ατενίζουν το μέλλον με σκεπτικισμό, συγκρατούν τις επενδύσεις και μειώνουν θέσεις εργασίας», σύμφωνα την έρευνα του DIHK, σε περίπου 23.000 επιχειρήσεις.

«Ακόμα και πριν από την τρέχουσα κρίση, οι εταιρείες επιβαρύνονταν σε μεγάλο βαθμό από το υψηλό κόστος εργασίας, τις τιμές της ενέργειας, τη γραφειοκρατία και τους φόρους», λέει η Χελένα Μέλνικοφ. «Η πρόσφατη μαζική αύξηση των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για πολλές επιχειρήσεις».

Λίγο μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της βενζίνης εκτοξεύτηκαν στα ύψη, όπως και αυτές των δομικών υλικών και των πλαστικών.

Η πίεση του κόστους

«Η πίεση του κόστους διαπερνά πλέον σχεδόν όλους τους τομείς της οικονομίας», αναφέρει η Μέλνικοφ. «Πολλές εταιρείες δεν μπορούν πλέον να αντέξουν αυτό το βάρος». Περίπου το 70% των εταιρειών αναφέρουν ότι οι τιμές της ενέργειας και των πρώτων υλών, συνιστούν πλέον τον μεγαλύτερο επιχειρηματικό κίνδυνο. Για σύγκριση, στις αρχές του έτους, το ποσοστό αυτό ήταν μόνο 48%.

Οι γερμανικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν επίσης μια πιο σκοτεινή προοπτική: το ένα τρίτο αναμένει ότι οι εργασίες τους θα μειωθούν τους επόμενους 12 μήνες – οκτώ ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από ό,τι στην αρχή του έτους. Μόνο το 13% παραμένει αισιόδοξο.

Μείωση των επενδύσεων

Το αρνητικό οικονομικό κλίμα επηρεάζει επίσης τις επενδύσεις. Μόνο το 22% των εταιρειών σχεδιάζουν να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους για επενδύσεις, ενώ πάνω από το ένα τρίτο θα αναγκαστούν να τους μειώσουν.

Οι επενδύσεις για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο που παρατηρήθηκε τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008/2009. Η καινοτομία προϊόντων παίζει επίσης μικρό μόνο ρόλο στις επενδυτικές αποφάσεις.

Η υποτονική κατάσταση ασκεί πιέσεις στην αγορά εργασίας. Σχεδόν το ένα τέταρτο των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα σχεδιάζουν να μειώσουν το προσωπικό τους, ενώ μόνο μία στις 10 θέλει να προσλάβει περισσότερους υπαλλήλους το χαμηλότερο ποσοστό από την πανδημία.

Ασχημο το κλίμα στις εξαγωγές

Το κλίμα στον γερμανικό εξαγωγικό τομέα βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό του εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Ο δείκτης προσδοκιών για τις εξαγωγές μειώθηκε από -1,2 μονάδες τον Απρίλιο σε -5,5 μονάδες τον Μάιο, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ifo με έδρα το Μόναχο. «Παρά την ανάκαμψη των εξαγωγικών δραστηριοτήτων το πρώτο τρίμηνο, οι προοπτικές παραμένουν δύσκολες», εξήγησε ο επικεφαλής οικονομικών προβλέψεων του Ifo, Τίμο Βολμερσχάουζερ. «Η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει υψηλή».

Η αυτοκινητοβιομηχανία, για παράδειγμα, αντιμετώπισε οπισθοδρόμηση τον Μάιο. «Μετά από τέσσερις πολύ αισιόδοξους μήνες, αναμένεται τώρα μείωση των εξαγωγών», εξήγησε το Ινστιτούτο του Μονάχου .

Οι πωλήσεις στο εξωτερικό είναι επίσης πιθανό να μειωθούν στη μεταλλουργική βιομηχανία. Γενικά, οι ενεργοβόροι τομείς δέχονται πιέσεις στις παγκόσμιες αγορές και αναμένουν μειώσεις στις διεθνείς δραστηριότητές τους.

Η Bundesbank για τον πόλεμο στον Κόλπο

Σύμφωνα πάντως με την Bundesbank, ο πόλεμος στον Κόλπο έχει επιπτώσεις που σταθεροποιούν ορισμένους τομείς της βιομηχανίας και τις εξαγωγές τους.

Οι γερμανικές εταιρείες πιθανότατα επωφελήθηκαν επίσης από το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές στην Ασία επηρεάστηκαν σοβαρότερα από τις ελλείψεις ενδιάμεσων αγαθών λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ. «Ωστόσο, αυτές οι επιπτώσεις είναι πιθανό να είναι μόνο βραχυπρόθεσμες», τόνισε η Bundesbank.