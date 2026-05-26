Για-πρώτη-φορά-μίλησε-ο-βιολογικός-πατέρας-των-παιδιών-που-εγκαταλείφθηκαν-σε-δάσος-στην-Πορτογαλία

Και οι δύο κατηγορούνται για έκθεση και εγκατάλειψη ανηλίκων, ενώ ο άνδρας αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορία για βαριά σωματική βλάβη.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η μητέρα των παιδιών και ο σύντροφός της δεν φαίνεται να είχαν κάποια γνωστή σύνδεση με την Πορτογαλία. Το ζευγάρι οδηγήθηκε στις 23 Μαΐου στο δικαστήριο με χειροπέδες και προφυλακίστηκε.

Περιμένει πλέον το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στην Πορτογαλία και να τα παραλάβει. «Μέρα και νύχτα έχω το τηλέφωνό μου δίπλα μου», δήλωσε.

Ο πατέρας περιέγραψε ημέρες « πόνου » όσο περίμενε την άδεια να δει τους γιους του, προσθέτοντας: «Είναι θέμα ημερών μέχρι να πάρω πίσω τα παιδιά μου». Όπως είπε, τους σκέφτεται «κάθε δευτερόλεπτο» από τη στιγμή που ενημερώθηκε από τη γαλλική αστυνομία για την εξαφάνισή τους.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση από τα μέσα ενημέρωσης και σεβασμό στην ιδιωτικότητα των παιδιών. «Τα παιδιά μου θα χρειαστεί να ξαναχτίσουν τη ζωή τους, όπως κι εγώ. Δεν θα χρειάζονται να τους υπενθυμίζεται διαρκώς αυτή η τραγωδία», είπε.

Αν και δήλωσε ότι δεν πρόκειται «να υπερασπιστεί ή να υποβαθμίσει τις πράξεις που διαπράχθηκαν» και χαρακτήρισε την υπόθεση «σοβαρή και βαθιά σοκαριστική», τόνισε ότι αρνείται να τροφοδοτήσει το μίσος εναντίον της μητέρας των παιδιών. «Αρνούμαι να προσθέσω λόγια μίσους, ύβρεις ή υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς που αποσκοπούν στην αποανθρωποποίηση ενός προσώπου, ακόμη κι αν αυτό κριθεί ένοχο», δήλωσε στο γαλλικό κανάλι Ici Alsace TV .

Ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος είχε μόνο περιορισμένο και επιτηρούμενο δικαίωμα επικοινωνίας μετά το διαζύγιο πριν από δύο χρόνια, μίλησε για πρώτη φορά στα μέσα ενημέρωσης από τη στιγμή που τα παιδιά δηλώθηκαν ως αγνοούμενα.

Η μητέρα τους, η 41χρονη Γαλλίδα Μαρίν Ρουσό , και ο σύντροφός της, ο 55χρονος Μαρκ Μπαλαμπρίγκα , συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι εγκατέλειψαν τα παιδιά εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι τους, στο Κολμάρ της ανατολικής Γαλλίας.

Οι δύο γιοι του, ηλικίας πέντε και τεσσάρων ετών, εντοπίστηκαν στις 19 Μαΐου σε επαρχιακό δρόμο μεταξύ των πορτογαλικών πόλεων Αλκάσερ ντο Σαλ και Κομπόρτα , κρατώντας σακίδια με λίγα τρόφιμα και νερό, αλλά χωρίς έγγραφα ταυτοποίησης.

Αρνήθηκε να καταδικάσει δημόσια την πρώην σύζυγό του για την εγκατάλειψη των παιδιών τους, ο πατέρας των δύο μικρών αγοριών που βρέθηκαν να κλαίνε και να περιπλανώνται μόνα τους σε δασική περιοχή της Πορτογαλίας στις αρχές της περασμένης εβδομάδας.

Μετά την άφιξή τους στην Πορτογαλία με τα δύο παιδιά, η οικογένεια ταξίδεψε περισσότερα από 500 χιλιόμετρα, περνώντας αρχικά από την περιοχή Μιράντα ντο Κόρβο πριν κατευθυνθεί νοτιότερα προς το Αλκάσερ ντο Σαλ.

Στις 19 Μαΐου, τα δύο μικρά αγόρια βρέθηκαν από ένα τοπικό ζευγάρι, την Εουζένια και τον Αρτούρ Κίντας, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας. «Έκλαιγαν, ήταν τρομοκρατημένα. Έκλαιγαν και φώναζαν τον πατέρα τους», δήλωσε ο Αρτούρ στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πρόσθεσε ότι ήταν γεμάτα χώματα και μώλωπες, ενώ το ένα είχε τραυματίσει το γόνατό του.

Τα παιδιά είπαν στις αρχές ότι οι γονείς τους τούς είχαν πει πως θα παίξουν ένα παιχνίδι για «να διώξουν τον διάβολο».

Τους έδεσαν τα μάτια δήθεν για ένα παιχνίδι και τα άφησαν στο δάσος

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το ζευγάρι τους έδεσε τα μάτια και τα οδήγησε στη δασική περιοχή, λέγοντάς τους ότι θα μπορούσαν να αφαιρέσουν τα καλύμματα μόνο όταν έβρισκαν ένα μαχαίρι που είχαν θάψει στο έδαφος.

Τα αγόρια έσκαβαν στο χώμα για αρκετά λεπτά μέχρι που το μεγαλύτερο αφαίρεσε τα καλύμματα από τα μάτια τους. Τότε συνειδητοποίησαν με σοκ ότι ήταν μόνα.

Πιστεύοντας ακόμη ότι επρόκειτο για παιχνίδι, περιπλανήθηκαν για ώρες σε περιοχή της Πορτογαλίας όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου αυτή την εποχή του χρόνου.

Το ζευγάρι που τα βρήκε τα μετέφερε στο σπίτι του και ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα και τα μετέφερε στο νοσοκομείο του Σετούμπαλ για πλήρη ιατρικό έλεγχο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους.

Τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν επίσης ότι τα παιδιά δεν είχαν λάβει ναρκωτικές ουσίες από τους γονείς τους.

«Το μεγαλύτερο παιδί μού είπε ότι εκείνος και ο αδελφός του χάθηκαν στο δάσος και ότι ο πατέρας και η μητέρα τους έφυγαν χωρίς να τους πάρουν μαζί», είπε ο Αρτούρ. «Κατάλαβα αμέσως από τα σακίδια ότι είχαν εγκαταλειφθεί. Όταν είδα τον τρόπο που ήταν ετοιμασμένα, ήξερα ότι τα είχαν αφήσει πίσω».

Τα δύο αδέλφια τοποθετήθηκαν σε ανάδοχη οικογένεια, αφού η γαλλική πρεσβεία στην Πορτογαλία επιβεβαίωσε ότι δεν είχαν συγγενείς αίματος στη χώρα. Οι γαλλικές αρχές αναμένεται τώρα να προχωρήσουν στη διαδικασία επιστροφής τους στη Γαλλία.

Ερωτηματικά για το παρελθόν της μητέρας

Το παρελθόν του ζευγαριού έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στη Γαλλία όσο και στην Πορτογαλία. Η Μαρίν Ρουσό, γεννημένη το 1984, αποφοίτησε το 2008 από το Πανεπιστήμιο Πιερ και Μαρί Κιουρί του Παρισιού με ειδίκευση στην ψυχοκινητική θεραπεία. Εργάστηκε επί δέκα χρόνια στην πόλη Τρουά πριν σπουδάσει σεξολογία στο Πανεπιστήμιο Paris Diderot μεταξύ 2019 και 2022.

Το 2025 εγκατέλειψε την Τρουά και εγκαταστάθηκε στο Κολμάρ. Μετά τον χωρισμό της από τον βιολογικό πατέρα των παιδιών, εξασφάλισε την επιμέλεια των δύο αγοριών — απόφαση που εκείνος φέρεται να προσέβαλε δικαστικά.

Σύμφωνα με το προφίλ της στο LinkedIn, η ίδια ειδικεύεται σε «σωματικές πρακτικές, αναπτυξιακή δυναμική και εξειδικευμένη φροντίδα τραυμάτων», προσφέροντας συνεδρίες στη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελβετία, καθώς και μέσω βιντεοκλήσεων.

«Βοηθώ γυναίκες και άνδρες να πετύχουν σεξουαλική ολοκλήρωση. Με τον δικό σας ρυθμό, ακόμη κι αν έχετε τραυματιστεί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη σελίδα της στο Facebook δεν υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο των παιδιών της, όμως προωθεί έντονα την επαγγελματική της δραστηριότητα. Δηλώνει ότι βοηθά γυναίκες σε ζητήματα σεξουαλικότητας μετά από «τραυματικό στρες που σχετίζεται με τον τοκετό, βιασμό, επίθεση, ταπείνωση, πόνο, προσβλητικά λόγια και απαξίωση της ερωτικής τους ταυτότητας και θηλυκότητας».

Η ίδια οργανώνει επίσης masterclasses για τη «συνδιαμόρφωση της σεξουαλικότητας», που απευθύνονται «σε γονείς, παππούδες, θείους και θείες, σε κάθε μέλος της οικογένειας και σε οποιονδήποτε θα ήθελε να μεταδώσει κάτι σχετικά με τη σεξουαλικότητα σε παιδιά, εφήβους ή νέους, με σεβασμό στην ευαισθησία και το επίπεδο ανάπτυξής τους».

Η γαλλική αστυνομία γνώριζε ήδη τον πατριό των παιδιών, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρική διαταραχή. Πρόκειται για πρώην αξιωματικό της γαλλικής χωροφυλακής, ο οποίος αποχώρησε από το σώμα το 2010.

Ειδικοί εκφράζουν φόβους ότι τα παιδιά ενδέχεται να υποστούν μακροχρόνιες ψυχολογικές συνέπειες εξαιτίας της εγκατάλειψης.

Η ψυχολόγος Μελανί Ταβάρες δήλωσε στο CNN Portugal: «Είναι το αίσθημα της εγκατάλειψης, του χαμού, της έλλειψης προστασίας, της απουσίας οικείων προσώπων που θα μπορούσαν να κατευνάσουν τον φόβο». Όπως είπε, η εγκατάλειψη στο δάσος μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών και να προκαλέσει προβλήματα ύπνου, διατροφικές διαταραχές, ευερεθιστότητα και απομόνωση. «Πρόκειται για ένα τραύμα που θα μείνει, όπως όταν κάνουμε ένα τατουάζ. Μένει για όλη τη ζωή», σημείωσε.