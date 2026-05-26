Με εισήγηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος».

Η σύμβαση που συνυπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο αφορά στην 40ετή παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας.

Τον διεθνή διαγωνισμό προκήρυξε το Υπερταμείο και προτιμητέος επενδυτής ανακηρύχθηκε η Κοινοπραξία FRAPORT AG – DELTA AIRPORT INVESTMENTS ΑΕ – ΠΗΛΕΑΣ ΑΕ, η οποία αποτελείται από τις ακόλουθες εταιρείες:

α) τη γερμανική εταιρεία με την επωνυμία «FRAPORT AG» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 51%),

β) την ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «DELTA AIRPORT INVESTMENTS A.E.» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 24,5%), εταιρία του Ομίλου Κοπελούζου και

γ) την ελληνική εταιρεία με την επωνυμία «ΠΗΛΕΑΣ A.E.» (ποσοστό συμμετοχής στην κοινοπραξία 24,5%), εταιρία του Ομίλου Κωνσταντακόπουλου.

Το ύψος της οικονομικής προσφοράς του Προτιμητέου Επενδυτή ανέρχεται συνολικά σε 45,2 εκατ. ευρώ σε σταθερές τιμές 2025 .Το μεγαλύτερο μέρος του τιμήματος (45 εκατ. ευρώ ) καταβάλλεται στην αρχή της περιόδου παραχώρησης επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον και την εμπιστοσύνη του επενδυτή για τις προοπτικές του έργου.

Το υπόλοιπο μέρος της οικονομικής προσφοράς αποτελείται από ένα σταθερό ποσό, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως, από το δεύτερο έτος παραχώρησης μέχρι και το τρίτο έτος, και ένα μεταβλητό ποσό εκφρασμένο σε ποσοστό 0,10% των εσόδων, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο αντάλλαγμα. Το ποσό αυτό καταβάλλεται ετησίως στον Παραχωρητή από τον Προτιμητέο Επενδυτή, αρχής γενομένης από το τέταρτο έτος παραχώρησης και καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης.

Επιπλέον, το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Παραχωρητή (Growthfund) εκτιμάται ότι θα εισπράξει σημαντικά μερίσματα που θα προκύψουν από το 10% του μετοχικού κεφαλαίου του Παραχωρησιούχου που οι αρχικοί μέτοχοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγματος στον Παραχωρητή (Growthfund).

Η ανάδοχος Κοινοπραξία, σύμφωνα με την επιχειρηματική της στρατηγική, δεσμεύεται να πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 28,3 εκατ. ευρώ κατά την πρώτη τριετία της σύμβασης παραχώρησης, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

– έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επέκταση και εκσυγχρονισμό του αεροσταθμού και κατασκευή νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών στο απαλλοτριωμένο τμήμα περίπου 50 στρεμμάτων, εγκατάσταση υποδομών τεχνολογίας πληροφοριών (IT Infrastructure) και δημιουργία καταστημάτων λιανικής (Duty Free) και εστίασης (F&B).

Ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος» αποτελεί πύλη του αεροπορικού τουρισμού στη νότια Πελοπόννησο και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός πόλος για την ευρύτερη περιοχή. Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της παραχώρησης στην ανάδοχο Κοινοπραξία, μέσω της υπογραφής της σχετικής σύμβασης παραχώρησης και η έναρξη λειτουργίας της παραχώρησης του Αερολιμένα, υπό νέο φορέα διαχείρισης, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω επέκταση και τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.



