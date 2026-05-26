ΕΕ:-Σταθερό-το-ποσοστό-των-ατόμων-που-διατρέχουν-κίνδυνο-φτώχειας

Το ποσοστό των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερό, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 72,4 εκατ. άτομα ή το 16,3% του πληθυσμού, διάτρεχαν κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης του 2025. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από ό,τι κατά το προηγούμενο έτος της έρευνας.

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι το ποσοστό των ατόμων με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα (μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις) κάτω από το όριο κινδύνου φτώχειας , το οποίο ορίζεται στο 60% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις. Ο δείκτης αυτός δεν μετρά τον πλούτο ή τη φτώχεια, αλλά το χαμηλό εισόδημα σε σύγκριση με τους υπόλοιπους κατοίκους της χώρας, κάτι που δεν συνεπάγεται απαραίτητα χαμηλό βιοτικό επίπεδο.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της EU-SILC για το εισόδημα αφορούν το 2024 και γι’ αυτό η Eurostat έχει εκπονήσει πρόχειρες εκτιμήσεις για το εισόδημα του 2025, προκειμένου να προβλέψει την εξέλιξη του ποσοστού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας για την επόμενη έρευνα EU-SILC του 2026. Οι πρόχειρες αυτές εκτιμήσεις δείχνουν συνολική σταθερότητα, με μια ελαφριά, στατιστικά μη σημαντική αύξηση του ποσοστού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας στην ΕΕ στο 16,4%.