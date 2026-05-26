ΕΚΤ:-Θα-αυξήσει-τον-Ιούνιο-τις-προβλέψεις-για-τον-πληθωρισμό

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να αυξήσει τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο, λόγω των εντάσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, σε συνέντευξή του στην ιαπωνική εφημερίδα Nikkei.

«Αντιμέτωποι με τη συνεχιζόμενη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό, που συνδέεται με τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου, θα πρέπει να αυξήσουμε ξανά τις προβλέψεις μας για τον πληθωρισμό τον Ιούνιο», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ.

«Οι τιμές του πετρελαίου είναι υψηλότερες από τις προβλέψεις μας του Μαρτίου και, εάν παραμείνουν υψηλές, ο αντίκτυπός τους στην παγκόσμια οικονομία θα μπορούσε να ενταθεί», εξήγησε ο Ιρλανδός.

Η ΕΚΤ έχει ήδη αναθεωρήσει προς τα πάνω την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό τον Μάρτιο στο 2,6% για το 2026, σε σύγκριση με 1,9% τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, το οποίο προκάλεσε την εκτόξευση των τιμών του πετρελαίου.

Η ΕΚΤ αναμένει «έμμεσες επιπτώσεις» στον συνολικό πληθωρισμό πέρα ​​από τις τιμές της ενέργειας, εξηγεί ο Φίλιπ Λέιν, καθώς πολλές εταιρείες αναμένουν ότι θα πρέπει να αυξήσουν τις τιμές τους.

Ωστόσο, ένα ενεργειακό σοκ που εκφυλίζεται σε εκτεταμένο πληθωρισμό «θα αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα», σύμφωνα με τον Ιρλανδό οικονομολόγο.

Οι αγορές αναμένουν τουλάχιστον δύο αυξήσεις φέτος στο επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο, κατά 25 μονάδες βάσης, ανεβάζοντας έτσι το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%.

Ο Φίλιπ Λέιν αρνήθηκε πάντως να σχολιάσει το αποτέλεσμα της συνεδρίασης του Ιουνίου. «Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, δεν αναλαμβάνουμε δεσμεύσεις εκ των προτέρων», επανέλαβε ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ. «Όλα θα εξαρτηθούν από την ταχύτητα με την οποία θα επιλυθεί η σύγκρουση» στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Λέιν.