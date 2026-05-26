Η-Γερμανία-εξαρτάται-περισσότερο-από-την-Κίνα-για-βασικά-προϊόντα

Η εξάρτηση της Γερμανίας από την Κίνα αυξάνεται για σημαντικά στρατηγικά προϊόντα όπως μπαταρίες, ηλιακοί συλλέκτες και αντιβιοτικά, σύμφωνα με μελέτη του ιδρύματος Friedrich Naumann.

Περίπου τα δύο τρίτα των άμεσων εισαγωγών μπαταριών ιόντων λιθίου προήλθαν πέρυσι από την Κίνα – σε σύγκριση με λιγότερο από μισό, δύο χρόνια πριν, όπως αναφέρει το γερμανικό ίδρυμα που συνδέεται με το κόμμα των Φιλελευθέρων (FDP), επικαλούμενο προκαταρκτικά στοιχεία από την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Το μερίδιο των ηλιακών συλλεκτών που εισήχθησαν από την Κίνα αυξήθηκε από περίπου 89% σε σχεδόν 93% και αυτό των αντιβιοτικών από 65% σε περίπου 73%.

«Η Γερμανία δεν διαφοροποιείται σε κρίσιμους τομείς, αλλά μάλλον γίνεται ακόμη πιο εξαρτημένη και επομένως ακόμη πιο ευάλωτη», σημειώνει ο συγγραφέας της μελέτης Φρέντερικ Σπορ. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι γερμανικές εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν επίσης για μέταλλα όπως το μαγνήσιο, το γάλλιο και το γερμάνιο.

Μοναδικός προμηθευτής σπάνιων γαιών

Η Κίνα είναι ουσιαστικά ο μοναδικός προμηθευτής ορισμένων σπάνιων γαιών, τα οποία χρειάζονται για μόνιμους μαγνήτες σε ηλεκτροκινητήρες. περιέχουν κινεζικά ενδιάμεσα προϊόντα.

Η Γερμανίδα Ομοσπονδιακή Υπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Ράιχε αναμένεται να επισκεφθεί την Κίνα αυτή την εβδομάδα, συνοδευόμενη από διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιρειών, μεταξύ των οποίων της BASF.