Η-ΤτΕ-παρουσιάζει-το-«weconomy.gr»,-μια-νέα-ιστοσελίδα-Χρηματοοικονομικής-Εκπαίδευσης

Πρόκειται για μια σύγχρονη και δυναμική πλατφόρμα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση στην Ελλάδα.

H Τράπεζα της Ελλάδος προχώρησε στη δημιουργία του «weconomy.gr», στο πλαίσιο των δράσεων της για προώθηση του χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Η νέα ιστοσελίδα θα αποτελεί σημείο αναφοράς του συνόλου των σχετικών δράσεων της Τράπεζας και αρχικά απευθύνεται σε δύο βασικές ομάδες κοινού:

Παιδιά, μέσα από διακριτές υποενότητες για μαθητές Δημοτικού και μαθητές Γυμνασίου–Λυκείου

Γονείς, μια κρίσιμη ομάδα κοινού που υποστηρίζει την οικονομική εκπαίδευση των παιδιών και

Ενήλικες

Σταδιακά η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται με περιεχόμενο που απευθύνεται και σε άλλες ομάδες κοινού. Η αρχιτεκτονική της ιστοσελίδας είναι ευέλικτη και επεκτάσιμη, ώστε να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης.

Το «weconomy.gr» χαρακτηρίζεται από:

• Απλή και προσιτή γλώσσα, ώστε η πληροφορία να είναι κατανοητή και προσαρμοσμένη στις ομάδες κοινού.

• Μοντέρνο, φιλικό και ελκυστικό περιβάλλον, με εύκολη πλοήγηση και με σχεδιασμό επικεντρωμένο στον χρήστη, με σεβασμό στις αρχές της προσβασιμότητας.

• Διαδραστικό περιεχόμενο που ενθαρρύνει την ενεργή συμμετοχή: κουίζ, σύντομα επεξηγηματικά βίντεο.

• Πλούσιο οπτικό υλικό, που υποστηρίζει αποτελεσματικά τη διαδικασία μάθησης.

Αναφερόμενος στη νέα ιστοσελίδα, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας σημείωσε ότι «η Τράπεζα της Ελλάδος, ανταποκρινόμενη στο ρόλο της για τη διασφάλιση της νομισματικής και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, παραδίδει φέτος στην κοινωνία το «weconomy.gr», ένα ακόμη νέο ψηφιακό εργαλείο μετά από το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων. Οι δύο πρωτοβουλίες προσφέρουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση, γνώσεις και δεξιότητες με κοινό στόχο την ενδυνάμωση των πολιτών για την ορθολογικότερη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στην οικονομία εν γένει».

Το όνομα Weconomy

Το όνομα «weconomy» δημιουργήθηκε ώστε να εκφράζει με σύγχρονο και ανθρώπινο τρόπο τη φιλοσοφία της νέας πρωτοβουλίας της Τράπεζα της Ελλάδος για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση: Στο «weconomy.gr» τα οικονομικά γίνονται απλά, κατανοητά και ενδιαφέροντα για όλους. Εδραζόμενο στο “we” — το «εμείς» — αναδεικνύει τη σημασία της κοινότητας, της οικογένειας και της συλλογικής προσπάθειας για την ενίσχυση της χρηματοοοικονομικής γνώσης και υπευθυνότητας.

Η οπτική ταυτότητα της πλατφόρμας αξιοποιεί τη μορφή του γράμματος “W”, συνδυάζοντάς την με σύγχρονα γραφιστικά στοιχεία που παραπέμπουν στη γνώση, την τεχνολογία και την πληροφόρηση, αποτυπώνοντας τον σύγχρονο, εκπαιδευτικό και ψηφιακό χαρακτήρα της πλατφόρμας. Με φωτεινά και φιλικά χρώματα, το «weconomy» σχεδιάστηκε ώστε να αποπνέει προσβασιμότητα, οικειότητα και θετική εμπειρία μάθησης για όλους, ενώ η ίδια η λέξη «weconomy» είναι εύκολα κατανοητή τόσο από ελληνικό όσο και από διεθνές κοινό.

