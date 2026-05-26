Η AI θα φέρει το «τέλος των θέσεων εργασίας»; – Τι απαντά ο CEO πίσω από το ChatGPT

Η ραγδαία ανάπτυξη και υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (AI/ΤΝ) δεν θα οδηγήσει σε ένα παγκόσμιο «τέλος των θέσεων εργασίας» (“jobs apocalypse“) εκτίμησε ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Σαμ Άλτμαν, τονίζοντας ότι η τεχνολογία δεν διεκδίκησε τόσες πολλές δουλειές γραφείου όσες ο ίδιος είχε φοβηθεί. «Δεν νομίζω ότι θα έχουμε εκείνο το τέλος των θέσεων εργασίας που ορισμένες επιχειρήσεις στον χώρο μας υποστηρίζουν ή για το οποίο μιλάνε», έσπευσε να αποσαφηνίσει.

«Νοιαζόμαστε για τις αλληλεπιδράσεις μας με τους ανθρώπους και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο μέρος του χρόνου μου, δεν είναι κάτι που μπορώ να φανταστώ ότι θα αναθέσω σε ΤΝ σύντομα» σημείωσε. Η συνειδητοποίηση τον έκανε να πιστέψει πως η ανθρώπινη αλληλεπίδραση που απαιτείται σε πολλές θέσεις εργασίας δεν θα αντικατασταθεί από την ΤΝ ακόμη κι αναλαμβάνει έναν αυξανόμενα ενεργό ρόλο σε πολλά πεδία και θέσεις εργασίας, υπάρχει ένα «ανθρώπινο μερίδιο» στην απασχόληση που δεν μπορεί να αντικατασταθεί.

Σύμφωνα με τον άνθρωπο πίσω από τo ChatGPT, αρχικά είχε ανησυχήσει για την επίπτωση που θα είχε η ΤΝ στα επίπεδα απασχόλησης παγκοσμίως, ενώ έπεσε «περίπου μέσα» στις τεχνολογικές προβλέψεις που έκανε η OpenAI το 2022, αλλά αστόχησε να προβλέψει τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. «Με έκανε πραγματικά, με θετικούς και αρνητικούς τρόπους, να αρχίσω να σκέπτομαι ότι η εικόνα για τις θέσεις εργασίας θα είναι πιθανόν πολύ διαφορετική απ’ ό,τι νομίζαμε» σημείωσε.

«Χαίρομαι που έπεσα έξω σε αυτό, νόμιζα ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη επίπτωση [όσον αφορά] την κατάργηση βασικού επιπέδου εργασιών γραφείου μέχρι τώρα απ’ ό,τι πράγματι συνέβη», τόνισε. Υπογράμμισε ότι χρησιμοποιούσε την ΤΝ για να απαντήσει στο Slack και σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά ξανάρχισε να απαντάει ο ίδιος. «Έπρεπε να απαντάω σε μηνύματα, λέγοντας ‘αυτός είναι ο Σαμ ΤΝ” και ήταν για μένα ένα καταπληκτικό παράδειγμα τού ότι πραγματικά νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους», ανέφερε.

«Τώρα νομίζω ότι καταλαβαίνω περισσότερο γιατί αυτό δεν έγινε, και είμαι προφανώς ευγνώμων, αλλά αυτό είναι ένα πεδίο όπου η διαίσθησή μου απλώς δεν λειτούργησε» συμπλήρωσε. «Άνθρωποι λένε ‘θα μπορούσες να είχες γλιτώσει τον κόσμο από πολλή καταστροφολογία και πολλή αίσθηση καταδίκης και ζόφου’, αλλά τότε είχα την αίσθηση ‘θεωρώ ότι είναι ένας πραγματικός κίνδυνος και θα πρέπει πιθανόν να μιλήσουμε γι΄ αυτό’ και μπορεί ακόμη να είναι» εξήγησε, ενώ συνειδητοποίησε πως