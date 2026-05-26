Καρατομήθηκε-ο-πρόεδρος-της-bp,-λόγω-«σοβαρών-ζητημάτων-εποπτείας-και-δεοντολογίας»

Το διοικητικό συμβούλιο της BP ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αποφάσισε ομόφωνα την άμεση απομάκρυνση του προέδρου Άλμπερτ Μάνιφολντ, επικαλούμενο ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και συμπεριφοράς.

«Ο Άλμπερτ συνέβαλε στο να δοθεί η απαραίτητη έμφαση και δυναμική στη μεταμόρφωση της BP», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Αμάντα Μπλανκ, ανώτερη ανεξάρτητη σύμβουλος της BP. «Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο εξέφρασε την έκπληξη και την απογοήτευσή του όταν έμαθε για ζητήματα εποπτείας της διακυβέρνησης και συμπεριφοράς που θεωρεί απαράδεκτα και έλαβε αποφασιστικά μέτρα», πρόσθεσε.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι μετοχές του βρετανικού ενεργειακού κολοσσού, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, κατακρημνίστηκαν έως 9% μετά την είδηση, αν ανέκτησαν μέρος των απωλειών τους.

Ο Μάνιφολντ είχε διοριστεί στη θέση τον Οκτώβριο, αν και έλαβε χαμηλότερη από την τυπική υποστήριξη. Πίεζε για μια ταχύτερη επιστροφή στις επενδύσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Προσωρινός πρόεδρος ο Ίαν Τάιλερ

Η BP ανακοίνωσε ότι όρισε τον Ίαν Τάιλερ προσωρινό πρόεδρο, σε μια απόφαση με άμεση ισχύ, σημειώνοντας ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής μόνιμου προέδρου. «Το διοικητικό συμβούλιο και η ηγετική ομάδα έχουν βαθιά πεποίθηση στη στρατηγική κατεύθυνση που έχουμε χαράξει, και η εταιρεία προχωρά με γοργούς ρυθμούς για την υλοποίησή της», δήλωσε ο Τάιλερ.

«Η BP χτίζει ένα ιστορικό ισχυρών υποκείμενων λειτουργικών επιδόσεων και αυστηρής εστίασης στη δημοσιονομική πειθαρχία – όλα με στόχο την αύξηση της αξίας και των αποδόσεων για τους μετόχους», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από CNBC