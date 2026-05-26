Κατατέθηκε-στη-Βουλή-το-σχέδιο-νόμου-για-την-εφαρμογή-του-Ευρωπαϊκού-Συμφώνου-για-τη-Μετανάστευση-και-το-Άσυλο

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο: «Εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη κοινή μεταναστευτική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην αποτελεσματικότερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και στην ενίσχυση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία ή νόμιμη παραμονή.

Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου (screening) στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπηκόους τρίτων χωρών, η οποία περιλαμβάνει:

πλήρη ταυτοποίηση,

λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και βιομετρικών στοιχείων,

ελέγχους ασφαλείας,

υγειονομικούς ελέγχους.

Παράλληλα, οι αιτήσεις ασύλου στα σύνορα θα εξετάζονται με ταχεία διαδικασία και αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ώστε σε πολλές περιπτώσεις η ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου και επιστροφής να πραγματοποιείται εντός περίπου δώδεκα εβδομάδων.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης ότι όσοι δεν λαμβάνουν διεθνή προστασία θα οδηγούνται άμεσα σε διαδικασία επιστροφής, με αυστηρότερους μηχανισμούς ελέγχου και δυνατότητα παραμονής σε κλειστές ή ελεγχόμενες δομές στα σύνορα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόβλεψη αξιοποίησης κέντρων επιστροφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι όσοι δεν δικαιούνται διεθνή προστασία δεν μπορούν να παραμένουν επ’ αόριστον στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Το σχέδιο νόμου ενισχύει ακόμη τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τη Frontex, αναβαθμίζει τα συστήματα καταγραφής και ταυτοποίησης, συμπεριλαμβανομένου του νέου Eurodac, και διαμορφώνει ένα σύγχρονο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης μεταναστευτικών ροών, βασισμένο σε σαφείς κανόνες, ταχεία εξέταση αιτημάτων προστασίας και ουσιαστική εφαρμογή επιστροφών.

