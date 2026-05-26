Κλίνγκμπαϊλ:-Η-Γερμανία-είναι-ανοιχτή-σε-συμβιβασμό-για-την-ένωση-κεφαλαιαγορών-της-ΕΕ

Η Γερμανία είναι έτοιμη να κάνει συμβιβασμούς στις διαπραγματεύσεις για την ένωση κεφαλαιαγορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου ζητήματος της χρηματοπιστωτικής εποπτείας, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

«Είμαι έτοιμος να κάνω συμβιβασμούς, είμαι έτοιμος να κάνω και εγώ το ίδιο, επειδή πραγματικά θέλω να προωθήσουμε αυτό το σημαντικό ευρωπαϊκό έργο», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ.

Χαρακτήρισε το έργο «ορόσημο» για την οικονομική κυριαρχία της Ευρώπης και είπε ότι είναι απαραίτητο δεδομένων των γεωπολιτικών και γεωοικονομικών αναταραχών.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ομάδας E6 — Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία και Πολωνία — πρόκειται να συναντηθούν στο Βερολίνο την Πέμπτη.

Το ζήτημα της εποπτείας είναι ένα από τα βασικά ζητήματα στις διαπραγματεύσεις και η Γερμανία παραδοσιακά ήταν επιφυλακτική ως προς την κεντρική εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα σε επίπεδο ΕΕ, αλλά ο Κλίνγκμπαϊλ τόνισε ότι η Γερμανία ήταν πρόθυμη για συμβιβασμούς.

Ο Klingbeil προειδοποίησε ότι η Ευρώπη θα κινούνταν πολύ αργά εάν κάθε χώρα επέμενε να παίρνει το «100%» αυτού που θέλει ή εάν η συζήτηση διαμορφωνόταν με όρους νικητών και ηττημένων.

«Για μένα, πρόκειται για τη συνολική νίκη του ευρωπαϊκού έργου», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ.

- Reuters