Κουτσούμπας-από-το-Μενίδι:-Ερχόμαστε-να-σας-δώσουμε-το-χέρι-για-να-συμπορευτούμε-σε-όλες-τις-μάχες

«Ο ίδιος ο λαός, σε συμπόρευση με το ΚΚΕ, έχει τη δύναμη να γίνει ο ίδιος πρωταγωνιστής των εξελίξεων, να φέρει τα πάνω κάτω, αρκεί να το αποφασίσει», τόνισε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας νωρίτερα σήμερα σε σύσκεψη σωματείων και μαζικών φορέων του Μενιδίου.

«Εμείς δεν ερχόμαστε αφ’ υψηλού, δήθεν για να σας σώσουμε. Ερχόμαστε να σας ακούσουμε και να σας πούμε τη δική μας ανάλυση για όσα ζούμε, αλλά και τις δικές μας προτάσεις. Πάνω από όλα, ερχόμαστε να σας δώσουμε το χέρι για να συμπορευτούμε σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά», σχολίασε.

Είπε ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία «είναι συνειδητά ταγμένη στην υλοποίηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και μπορεί να καθορίζει τα πάντα», σημειώνοντας ότι «με πολύ συνοπτικές διαδικασίες αποφάσισαν να μη γίνει καμία διερεύνηση ούτε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για το σκάνδαλο των υποκλοπών».

Υποστήριξε επιπλέον ότι «εκτός από την κυβερνητική πλειοψηφία, υπάρχει και μια βολική αντιπολίτευση που συναινεί σε όλα τα μεγάλα ζητήματα της ακολουθούμενης πολιτικής» και «ψηφίζει μαζί με την κυβέρνηση της ΝΔ, νομοσχέδια και ευρωενωσιακές οδηγίες, που πίνουν όλοι τους νερό στο όνομα της ΕΕ, του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και ισραηλινών συμμάχων τους, που δεν βγάζουν άχνα για την επικίνδυνη πολεμική εμπλοκή της χώρας και που – πάνω από όλα – υπηρετούν τα συμφέροντα της ίδιας τάξης, της τάξης των καπιταλιστών, των εκμεταλλευτών του μόχθου του λαού μας». Μεταξύ άλλων έκανε λόγο για «ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα, δήθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές, ακόμα και με τα ίδια πρόσωπα, που πάνε από εδώ και από εκεί, μήπως και εξασφαλίσουν την καρέκλα τους». «Με έναν αρχηγό σε ρόλο Μεσσία», πρόσθεσε, «που ‘έχει όλες τις λύσεις’, αρκεί ο λαός να σηκώνεται από τον καναπέ του μια φορά στα τέσσερα χρόνια, να του δίνει την ψήφο του και μετά να ξανακάθεται και να παρακολουθεί τη σφαγή του…».

Ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ και τα συστημικά κόμματα της αντιπολίτευσης, ερίζουν καθημερινά για το ποιος είναι ο πιο ικανός να εγγυηθεί την ανάπτυξη» και ειδικότερα ότι «η ΝΔ και ο Μητσοτάκης ζητούν πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή, να συνεχίσουν να κάθονται σταθερά στις καρέκλες τους, ως προϋπόθεση για αυτό, ενώ το ΠΑΣΟΚ, ο Τσίπρας και άλλοι, τους ακούμε να ζητούν πολιτική αλλαγή, πράγμα όμως, που καθόλου δεν σημαίνει και αλλαγή πολιτικής».

Υποστήριξε ότι «είναι δικαιολογημένη η οργή μεγάλου μέρους του λαού απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, όπως και η απαίτησή του να φύγει». Τόνισε όμως, ότι «μαζί της πρέπει να φύγει και η ίδια η πολιτική της».

«Γιατί», όπως είπε, «είναι πολλοί οι διαθέσιμοι ‘Μητσοτάκηδες’… Και μέσα στο κόμμα της ΝΔ και σε άλλα κόμματα που περιμένουν, πρόθυμοι να συνεχίσουν το ίδιο αντιλαϊκό έργο, παρά τα προεκλογικά τους λόγια τώρα που είναι ακόμα στην αντιπολίτευση». Είπε ότι μόνο το ΚΚΕ αποτελεί μαζί με το εργατικό-λαϊκό κίνημα «τη μόνη εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της ΝΔ, και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή» και ότι «τώρα, λοιπόν, είναι η ώρα να δυναμώσουν οι αγώνες του λαού, η οργάνωση και η δράση μέσα από τους φορείς του κινήματος, η συμπόρευση ευρύτερων τμημάτων του με το ΚΚΕ».

Ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι συγκρούονται δύο διαφορετικοί κόσμοι: «οι μεγάλες βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με τα τεράστια κέρδη και δίπλα, ακριβώς, οι χιλιάδες εργαζόμενοι, που δουλεύουν με τσακισμένα δικαιώματα, με μισθούς που δεν καλύπτουν ούτε τα αναγκαία, με ρυθμούς εντατικοποίησης και εξάντλησης, με ελλιπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς». Παράλληλα τόνισε ότι «οι μικροί επαγγελματίες βλέπουν το εισόδημά τους, λόγω της ακρίβειας και της φοροληστείας, εκ μέρους της κυβέρνησης και του δήμου, να εξανεμίζεται με αποτέλεσμα πολλοί και εδώ στην περιοχή να αναγκάζονται να βάλουν λουκέτο».

Συγκεκριμένα για το Μενίδι, μίλησε για ανυπαρξία ουσιαστικής Πρωτοβάθμιας Υγείας και πως το χειμώνα «με την πρώτη μπόρα, οι περισσότεροι δρόμοι στο Μενίδι πλημμυρίζουν», καθώς και ότι σε ολόκληρες γειτονιές, απουσιάζουν βασικές υποδομές, όπως η σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης, η αποχέτευση, το σύγχρονο οδικό δίκτυο. Μίλησε για την εγκληματικότητα στην περιοχή και τη δράση κυκλωμάτων, που «δεν φυτρώνουν από μόνα τους, είναι διασυνδεδεμένα με επιχειρηματικά συμφέροντα, που βγάζουν εκατομμύρια ευρώ από το εμπόριο όπλων, από το εμπόριο ναρκωτικών και άλλα, τα οποία στο σύστημα που ζούμε, στον καπιταλισμό, θεωρούνται μάλιστα πεδίο για χρυσοφόρες μπίζνες κάποιων συγκεκριμένων…».

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

