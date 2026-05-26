Κτηματολόγιο: Τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών – Στο 99% η ανάρτηση στοιχείων σε όλη τη χώρα

Ένα από τα πιο εμβληματικά αλλά και πιο ταλαιπωρημένα έργα του ελληνικού Δημοσίου φαίνεται να πλησιάζει, επιτέλους, στο τέλος του. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοίνωσε ότι το 99% της ελληνικής επικράτειας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία και Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), εξέλιξη που σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου στην τελική φάση ολοκλήρωσής του.

Για δεκαετίες, το Κτηματολόγιο αποτελούσε συνώνυμο της γραφειοκρατίας, των ατελείωτων καθυστερήσεων και των διοικητικών αδυναμιών του κράτους. Μεταβιβάσεις ακινήτων που «κολλούσαν», ιδιοκτησιακές διαφορές, χωροταξικές εκκρεμότητες και δικαστικές διαμάχες συντηρούσαν την εικόνα ενός έργου που δύσκολα θα ολοκληρωνόταν ποτέ.

Σήμερα, όμως, το τοπίο αλλάζει σημαντικά. Σύμφωνα με τη διοίκηση του φορέα, η πρόοδος των τελευταίων ετών στηρίχθηκε σε έναν συνδυασμό ψηφιοποίησης υπηρεσιών, νομοθετικών παρεμβάσεων και στενότερης παρακολούθησης των συμβάσεων κτηματογράφησης, που επέτρεψαν να επιταχυνθούν διαδικασίες οι οποίες επί χρόνια κινούνταν με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς.

Τι σημαίνει η «ανάρτηση»

Κομβικό στάδιο στην πορεία ολοκλήρωσης του έργου αποτελεί η ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων. Πρόκειται ουσιαστικά για τη φάση κατά την οποία οι πολίτες μπορούν να δουν συγκεντρωμένα όλα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία τους, να ελέγξουν αν υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις και να προχωρήσουν σε αιτήματα διόρθωσης.

Η διαδικασία πραγματοποιείται πλέον ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας του Ελληνικού Κτηματολογίου και ειδικότερα μέσω του maps.ktimatologio.gr, όπου οι ιδιοκτήτες έχουν πρόσβαση σε ενιαίο ψηφιακό χάρτη για ολόκληρη τη χώρα.

Το ποσοστό 99% θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό και επειδή ξεπερνά τον στόχο που είχε τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στοιχείο που παρουσιάζεται από τη διοίκηση του Κτηματολογίου ως ένδειξη ότι το έργο έχει πλέον μπει σε τροχιά οριστικής ολοκλήρωσης.

Τα επόμενα βήματα

Παρά την πρόοδο, ωστόσο, παραμένουν ακόμη ανοιχτές εκκρεμότητες. Το επόμενο διάστημα το βάρος πέφτει στην ολοκλήρωση των τελευταίων συμβάσεων κτηματογράφησης, στη διευθέτηση ειδικών υποθέσεων και στην πλήρη λειτουργία του ψηφιακού Κτηματολογίου.

Στόχος είναι οι περισσότερες διαδικασίες που μέχρι πρόσφατα απαιτούσαν φυσική παρουσία, έγγραφα και πολύμηνες καθυστερήσεις να πραγματοποιούνται πλέον ηλεκτρονικά.

Ο επίσημος σχεδιασμός προβλέπει ότι η συνολική κτηματογράφηση της χώρας θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, κλείνοντας έναν κύκλο που ξεκίνησε πριν από δεκαετίες και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες καθυστέρησης του ελληνικού κράτους.

- – ΜΠΕ