Λέσβος:-«Έφυγαν»-50-τόνοι-τυριών-σε-3-εβομάδες

Συνεχίζεται η διακίνηση ώριμων τυριών από τη Λέσβο προς την εγχώρια αγορά, στο πλαίσιο της μερικής άρσης των περιορισμών που είχαν επιβληθεί λόγω του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταγραφεί για την τρίτη εβδομάδα της διαδικασίας, από τις 19 έως τις 25 Μαΐου διακινήθηκαν συνολικά 149,3 τόνοι ώριμων τυριών εκτός Λέσβου, κατόπιν σχετικής έγκρισης από τον ΕΦΕΤ.

Συγκεκριμένα, διακινήθηκαν:

131,3 τόνοι φέτα ΠΟΠ

3,6 τόνοι λαδοτύρι ΠΟΠ

9,5 τόνοι κασέρι ΠΟΠ

2,3 τόνοι γραβιέρα

0,9 τόνοι κεφαλοτύρι

1,8 τόνοι άλλα τυριά

Με βάση τα στοιχεία των δύο πρώτων εβδομάδων, κατά τις οποίες είχαν ήδη διακινηθεί περισσότεροι από 350 τόνοι ώριμων τυριών, η συνολική ποσότητα που έχει διακινηθεί από την έναρξη της μερικής άρσης των περιορισμών αγγίζει πλέον τους 500 τόνους.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπενθυμίζει ότι η διακίνηση γίνεται σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές και προϋποθέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου και τον «Οδηγό Βιοασφάλειας για το Νωπό Γάλα και τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα από Περιοχή με Περιορισμούς Λόγω Αφθώδους Πυρετού», που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ.

Αρμόδια αρχή για την εποπτεία της διαδικασίας μεταφοράς τυριών εκτός της απαγορευμένης ζώνης είναι η Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΦΕΤ, η οποία βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και την Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ.

Η διαδικασία μεταφοράς επιτρέπεται μόνο κατόπιν επιβεβαίωσης ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας από την εγκατάσταση μεταποίησης, καθώς η προστασία της κτηνοτροφίας της Λέσβου και της χώρας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου παραμένει, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, αδιαπραγμάτευτη.