Λύσεις-«5-αστέρων»-για-ξενοδοχειακές-επιχειρήσεις-από-την-crediabank

H CrediaBank παρουσιάζει για πρώτη φορά ολοκληρωμένες λύσεις «5 αστέρων» που ανταποκρίνονται στις καθημερινές οικονομικές ανάγκες των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων σε όλη την Ελλάδα. Συνδυάζοντας τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις και έξυπνα επιχειρηματικά εργαλεία, η CrediaBank συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Μεταξύ των δυνατοτήτων των νέων λύσεων καθημερινής τραπεζικής της CrediaBank συγκαταλέγονται η διάθεση λογαριασμού όψεως “Prime Business”, με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως €50.000, μηδενικά έξοδα στα εισερχόμενα εμβάσματα, και έκπτωση 50% στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30.06.2026.

Παράλληλα, η νέα συνεργασία με την epay παρέχει σύγχρονες υπηρεσίες POS με προσωποποιημένη τιμολόγηση για κάθε ανάγκη της επιχείρησής σας. Η εμπειρία πληρωμών αναβαθμίζεται από την πληρωμή έως τη διαχείριση κρατήσεων μέσω διασύνδεσης με τα πιο δημοφιλή ταμειακά συστήματα και διαδικτυακές μηχανές κρατήσεων, διαμορφώνοντας μια ιδανική λύση για τις ανάγκες του κλάδου.

Η παλέτα των λύσεων της CrediaBank συμπληρώνεται από το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα «Μισθοδοσία Plus» που παρέχει σε κάθε εργαζόμενο της επιχείρησής σας λογαριασμό μισθοδοσίας με ευνοϊκό επιτόκιο και εξυπηρέτηση σε περισσότερα από 2.500 σημεία με ΑΤΜ. Παράλληλα, διαθέσιμο για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι και πακέτο με ασφαλιστικές λύσεις με πλήρη κάλυψη για κτίριο, το περιεχόμενο αυτού, αστική ευθύνη, συναλλαγές μέσω POS και κυβερνοεπιθέσεις, με την αξιοπιστία αναγνωρισμένων ασφαλιστικών εταιρειών.

Τα χρηματοδοτικά εργαλεία της CrediaBank προσφέρουν ευνοϊκούς όρους, χωρίς έξοδα εξέτασης αιτήματος έως τις 30.06.2026, καλύπτουν επενδύσεις ανάπτυξης (επέκτασης, ενεργειακής αναβάθμισης και ανακαίνισης), με πρόσβαση σε συγχρηματοδοτούμενα και εγγυοδοτικά προγράμματα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, InvestEU, χρηματοδότηση σε δράσεις ΕΣΠΑ και κεφάλαιο κίνησης POS, ιδανικό για περιόδους αυξημένης ανάγκης ρευστότητας.

Η CrediaBank πραγματοποιεί στρατηγική είσοδο στον κλάδο του τουρισμού, στηρίζοντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα. Οι λύσεις “5 αστέρων” της CrediaBank στέκονται δίπλα σε κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση με στόχο την αποδοτική λειτουργία της με εξοικονόμηση χρόνου και πόρων, μείωση του κόστους λειτουργίας, ενίσχυση της ρευστότητας αλλά και τη συνολική βελτίωση της εμπειρίας φιλοξενίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις στο crediabank.com ή σε ένα κατάστημα CrediaBank χωρίς ραντεβού.

* Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις