Μητσοτάκης: Επέκταση επιδότησης diesel με 15 λεπτά και τον Ιούνιο – Πότε μπαίνουν τα 150 ευρώ ανά παιδί

Αιχμές κατά Τσίπρα και Καρυστιανού «για νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί».

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά» ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό, τονίζοντας πως έτσι η τιμή θα είναι φθηνότερη κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ γνωστοποίησε πως τέλη Ιουνίου θα γίνει η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, με τους «πολίτες να αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας» καθώς «αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο».

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας: «εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης» ενώ έφερε ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην ΤτΕ.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: