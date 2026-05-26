Μητσοτάκης: Επέκταση επιδότησης diesel με 15 λεπτά και τον Ιούνιο – Πότε μπαίνουν τα 150 ευρώ ανά παιδί

«Η επιδότηση του Diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά» ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργικό, τονίζοντας πως έτσι η τιμή θα είναι φθηνότερη κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο, ενώ γνωστοποίησε πως τέλη Ιουνίου θα γίνει η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί, με τους «πολίτες να αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας» καθώς «αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο».
Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, υπογραμμίζοντας: «εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης» ενώ έφερε ως παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην ΤτΕ.
Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:
- Παρουσίαση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970,
- Ενημέρωση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,
- Εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028 – 2034,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη του νομοσχεδίου για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης, τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών κινδύνων, την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2024/1619, 2024/2994, 2024/927 και 2023/2864 και την εφαρμογή των Κανονισμών 2023/2859 και 2023/2869,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο του νομοσχεδίου για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών,
- Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υφυπουργό Χρήστο Δερμεντζόπουλο των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024), β) Σύσταση Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων,
- Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο της Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος»,
- Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
