Νέα φάση στρατηγικής ανάπτυξης για Coffee Berry με 5 άξονες – Αποχωρεί ο managing director

Ο Founder & CEO της εταιρείας, Χάρης Γρυπάρη, αναλαμβάνει πλέον πιο ενεργό και άμεσο ρόλο στον συνολικό στρατηγικό και επιχειρησιακό συντονισμό της Coffee Berry

Σε μια νέα φάση στρατηγικής ανάπτυξης και οργανωτικού μετασχηματισμού, εισέρχεται η Coffee Berry, επιταχύνοντας το πλάνο εξέλιξης του brand στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Founder & CEO της εταιρείας, Χάρης Γρυπάρη, αναλαμβάνει πλέον πιο ενεργό και άμεσο ρόλο στον συνολικό στρατηγικό και επιχειρησιακό συντονισμό της Coffee Berry, με στόχο την υλοποίηση της νέας αναπτυξιακής πολιτικής.

Παράλληλα, η εταιρεία ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Managing Director, Νίκο Χατζηγεωργίου, τον οποίο ευχαριστεί για το έργο του και του εύχεται καλή συνέχεια στα επόμενα επαγγελματικά του βήματα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά από δέκα χρόνια συνεχούς ανάπτυξης και διεθνούς παρουσίας, η Coffee Berry προχωρά σε ένα νέο κεφάλαιο, αξιοποιώντας και τη διεθνή τεχνογνωσία του Advisory Board της εταιρείας. Η νέα αυτή φάση σηματοδοτεί μια πιο άμεση σύνδεση της στρατηγικής κατεύθυνσης με το αρχικό όραμα του brand, επενδύοντας σταθερά στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διεθνή ανάπτυξη και αναλύεται σε πέντε (5) βασικούς άξονες εστίασης:

την αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη, την εξέλιξη και τη δημιουργία νέου concept των καταστημάτων, την ενίσχυση της κερδοφορίας του δικτύου, την αξιοποίηση στρατηγικών συνεργασιών, τη δημιουργία νέων μοντέλων καταστημάτων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.

«Τέλος, η εταιρεία ενισχύει την οργανωτική της δομή και θέτει ακόμη πιο σταθερά θεμέλια για την ανάπτυξη της αλυσίδας σε Ελλάδα και εξωτερικό. Σήμερα, η Coffee Berry διαθέτει 230 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναπτύσσοντας το δίκτυό της βάσει του μοντέλου franchise, ενώ έχει ήδη παρουσία σε 3 ηπείρους και 9 χώρες – Ελλάδα, Κύπρο, Αίγυπτο, Γερμανία, Μαρόκο, Ουγγαρία, Γαλλία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο, αποτελώντας ένα από τα πλέον δυναμικά ελληνικά brands στον κλάδο» καταλήγει.