Νέο-πλαίσιο-για-τις-άμεσες-ξένες-επενδύσεις:-Φορολογικά-κίνητρα,-αδειοδοτήσεις-fast-track-και-χρηματοδοτικά-εργαλεία

Ένα νέο πλαίσιο ενίσχυσης των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του νέου νομοσχεδίου που βρέθηκε στο τραπέζι του υπουργικού συμβουλίου, με στόχο την προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων σε στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Το προωθούμενο νομοσχέδιο προβλέπει σειρά κινήτρων, όπως φορολογικές απαλλαγές, ταχεία αδειοδότηση, χρηματοδοτικά εργαλεία και διευκολύνσεις για επενδυτές, επιδιώκοντας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και να αναβαθμίζει τη θέση της στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

Νέο καθεστώς κινήτρων

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο εισάγει ένα νέο καθεστώς κινήτρων, συμπληρωματικό των υφιστάμενων εργαλείων, το οποίο περιλαμβάνει:

Φορολογικά κίνητρα (απαλλαγές ή ταχεία απόσβεση παγίων)

Ταχεία αδειοδότηση με αυστηρές προθεσμίες

Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις έως 50 εκατ. ευρώ, με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Διευκολύνσεις αδειών διαμονής

Δίκαιη διαδικασία υπαγωγής (FIFO)

Το νέο πλαίσιο στοχεύει σε επενδύσεις που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από μη εγχώρια κεφάλαια και αφορούν συγκεκριμένους στρατηγικούς κλάδους.

Αύξηση των εισροών Α.Ξ.Ε. σε στρατηγικούς τομείς

Το καθεστώς αφορά επενδυτικά σχέδια έως 50 εκατ. ευρώ στους εξής τομείς:

Μεταποίηση / Βιομηχανία

Έρευνα & Ανάπτυξη, Τεχνολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη

Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

Βιομηχανοποιημένη πρωτογενής παραγωγή

Αμυντική βιομηχανία / Αεροναυπηγική

Βιοτεχνολογία, Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια

Παροχή στοχευμένων κινήτρων

Τα κίνητρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης και περιλαμβάνουν:

Φορολογική απαλλαγή ή ταχεία απόσβεση παγίων

Ταχεία αδειοδότηση με δυνατότητα παρέμβασης του Υπουργού σε περίπτωση αδράνειας

Δάνεια με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Χαμηλότερο επιτόκιο

Βελτιωμένοι όροι δανεισμού

Ελάχιστες απαιτήσεις collaterals

Διευκόλυνση αδειών διαμονής για επενδυτές

Διαφανής διαδικασία FIFO για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων

Τα οφέλη για την ελληνική οικονομία

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου αναμένεται να επιφέρει συγκεκριμένα οφέλη για την ελληνική οικονομία:

Μόχλευση σημαντικών ξένων κεφαλαίων

Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και της τεχνολογικής αναβάθμισης

Μεταφορά τεχνογνωσίας και προηγμένης επιχειρηματικής κουλτούρας

Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και μείωση ανισοτήτων

Επιτάχυνση του ψηφιακού και βιομηχανικού μετασχηματισμού.