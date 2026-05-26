Ντε-Γκαλό-(ΕΚΤ):-Δεν-θα-διστάσουμε-να-αναλάβουμε-δράση-κόντρα-στον-πληθωρισμό

«Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να μας εμπιστευτούν ότι θα μειώσουμε ξανά τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα».

Ξεκάθαρος πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν θα διστάσει να αναλάβει δράση για να αποκλιμακώσει τον πληθωρισμό, έστειλε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

«Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις μπορούν να μας εμπιστευτούν ότι θα μειώσουμε ξανά τον πληθωρισμό στο 2% μεσοπρόθεσμα, δεν θα διστάσουμε να αναλάβουμε δράση για να το επιτύχουμε αυτό, αν χρειαστεί», σημείωσε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας.

Ο ίδιος αναμένεται να αποχωρήσει από το τιμόνι της Τράπεζας της Γαλλίας στο τέλος του μήνα. Ο Εμανουέλ Μουλέν, πρώην προσωπάρχης του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, εξασφάλισε την έγκριση του κοινοβουλίου για να γίνει ο επόμενος επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας από τον ερχόμενο μήνα.