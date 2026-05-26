Οι-ευρωαγορές-«φρέναραν»-μετά-το-ράλι:-Στο-επίκεντρο-Ιράν-και-Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν με μικρή πτώση την Τρίτη 26/5, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, εν μέσω αυξημένης μεταβλητότητας στις τιμές του πετρελαίου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχώρησε κατά 0,57% κλείνοντας στις 628,02 μονάδες.

Σε επίπεδο επιμέρους αγορών, η εικόνα ήταν μεικτή. Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,26% στις 10.493,21 μονάδες, με τις μετοχές του μεταλλευτικού κλάδου να οδηγούν την άνοδο. Αντίθετα, τα μεγάλα χρηματιστήρια σε Παρίσι, Φρανκφούρτη και Μιλάνο κινήθηκαν πτωτικά. Πιο αναλυτικά, ο Γαλλικός CAC υποχώρησε κατά 1,03% στις 8.173,11 μονάδες, ο Γερμανικός DAX είχε απώλειες 0,72% στις 25.205,92 μονάδες και ο Ιταλικός ΜΙΒ σημείωσε πτώση 0,64% στις 49.899,22 μονάδες.

Η ήπια υποχώρηση ακολουθεί την ισχυρή άνοδο της Δευτέρας, όταν ο γερμανικός DAX ενισχύθηκε κατά 2,01%, ο γαλλικός CAC 40 κατά 1,76% και ο ιταλικός FTSE MIB κατά 1,43%. Οι αγορές του Λονδίνου ήταν κλειστές λόγω τραπεζικής αργίας.

Ο Stoxx 600 έκλεισε τη Δευτέρα με άνοδο 1,04%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 μηνών, ανακτώντας τις απώλειες που είχαν σημειωθεί από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν, σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), «αμυντικά πλήγματα» στο νότιο Ιράν νωρίς την Τρίτη. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει τελικά να ανοίξουν «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Η νέα κλιμάκωση σημειώθηκε παρά τις προηγούμενες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί μέσω ανάρτησής του ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μπορεί να είναι κοντά, αναφέροντας ότι οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν καλά».

Το μεικτό αυτό περιβάλλον επηρέασε και τις αγορές πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 2,9% στα 99,03 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 4,1% στα 92,62 δολάρια.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, μετά τις δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προς τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο για απομάκρυνση διπλωματών και πολιτών από το Κίεβο, ενόψει νέων «συστηματικών επιθέσεων» στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Στο εταιρικό μέτωπο, η μετοχή της Ferrari υποχώρησε κατά 7,1% μετά την παρουσίαση του πρώτου πλήρως ηλεκτρικού της μοντέλου, με την ονομασία Ferrari Luce.

Η BP κατέγραψε πτώση σχεδόν 5% στο Λονδίνο, μετά την αιφνιδιαστική απομάκρυνση του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου Άλμπερτ Μάνιφολντ, με την εταιρεία να επικαλείται «σοβαρές ανησυχίες» για ζητήματα διακυβέρνησης και εποπτείας.

Αντίθετα, η Kingfisher, ιδιοκτήτρια των B&Q και Screwfix, βρέθηκε στην κορυφή του Stoxx 600 μετά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται επίσης μέσω των Brico Dépôt και Castorama, εξέφρασε εμπιστοσύνη ότι θα επιτύχει τους ετήσιους στόχους της, παρά τη μικρή πτώση 0,7% στις συγκρίσιμες πωλήσεις. Η μετοχή της ενισχύθηκε κατά περίπου 3,9%.