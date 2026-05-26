Ο-Τραμπ-επιμένει-πως-χωρίς-το-ουράνιο-δεν-θα-υποχωρήσει-στις-απαιτήσεις-της-Τεχεράνης

«Έτοιμη κατά 95%» ήταν την Κυριακή μια συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Fox News, αν και σημείωσαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες για τη «διατύπωση» που αφορά το πυρηνικό απόθεμα της Τεχεράνης και τα Στενά του Ορμούζ.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

«Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμη σε συμφωνία. Δεν πρόκειται να υπογράψουμε συμφωνία σήμερα ή αύριο», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι το «ένστικτο» του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι «να τους δώσει 5, 6, 7 ημέρες» ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Ο αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις καθοδηγούνται από την πολιτική «No Dust, No Dollars» (αν δεν δώσουν οι Ιρανοί τη «σκόνη», όπως χαρακτηρίζει ο Τραμπ το εμπλουτισμένο ουράνιο, τότε δεν πρόκειται να κάνει πίσω στο αίτημα της Τεχεράνης για άρση κυρώσεων και ξεμπλοκάρισμα των ιρανικών λιμανιών), προσθέτοντας ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει «επί της αρχής στο πλαίσιο και βρισκόμαστε στο 95%».

«Έχουμε συμφωνία για το πυρηνικό απόθεμα και τα Στενά του Ορμούζ, αλλά διαπραγματευόμαστε τη διατύπωση», ανέφερε ο αξιωματούχος, επαναλαμβάνοντας την προσέγγιση της κυβέρνησης: «No Dust, No Dollars».

«Έχουμε την ευκαιρία να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα μειώσει το κόστος για τους Αμερικανούς, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι Ιρανοί δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», πρόσθεσε.

«Δεν πρόκειται να κάνουμε μια κακή συμφωνία, αυτό είναι βέβαιο. Έχουμε εναλλακτικές επιλογές και μπορούμε να επαναλάβουμε στρατιωτικά πλήγματα αν δεν επιτευχθεί συμφωνία».

Ο Τραμπ έδωσε επίσης εντολή στους διαπραγματευτές την Κυριακή «να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία» και τόνισε ότι «ο χρόνος είναι με το μέρος μας».

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν – την οποία περιέγραψε ως «μνημόνιο κατανόησης» – είχε «σε μεγάλο βαθμό διαπραγματευτεί».

Ρούμπιο: Η όποια συμφωνία για το τέλος του πολέμου θα εγγυάται το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο τόνισε σήμερα ότι το Ισραήλ θα έχει «πάντα» το «δικαίωμα να αμύνεται», ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ έχει πάντα το δικαίωμα να αμύνεται. Κάθε χώρα του κόσμου έχει αυτό το δικαίωμα. Και άρα, αν η Χεζμπολάχ ετοιμάζεται να εκτοξεύσει ή εκτοξεύει πυραύλους εναντίον του, το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να ανταποδώσει», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στο Νέο Δελχί.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου διαβεβαίωσε χθες ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναβεβαίωσε, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, το «δικαίωμα» του Ισραήλ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός έχει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.