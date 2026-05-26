Παντελιάδης: Πληθωριστική πίεση λόγω πολέμου αλλά όχι έκρηξη πληθωρισμού – Δεν ωφελεί το πλαφόν

Πεπεισμένος πως η κρίση στον Περσικό Κόλπο, εάν διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα οδηγήσει σε μια πληθωριστική πίεση στην Ελλάδα, αλλά όχι σε μια έκρηξη πληθωρισμού, εμφανίστηκε ο επικεφαλής του ομίλου METRO ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης.

«Εκτιμώ ότι, εάν ο πόλεμος διαρκέσει, θα δούμε μια πληθωριστική πίεση αλλά όχι έκρηξη πληθωρισμού. Θα δούμε μια πίεση σε επίπεδα 1,5% πάνω από αυτά που είμαστε τώρα, κοντά στο 3%», εκτίμησε το πρωί της Τρίτης ο κ. Παντελιάδης, κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Συνέντευξης Τύπου του ομίλου. Διαβεβαίωσε, ωστόσο, πως δεν θεωρεί ότι θα γίνει κάτι τρομερό και καταστροφικό από πλευράς πληθωρισμού.

«Μικρές ανατιμήσεις, αλλά όχι καταστροφή»

Ερωτηθείς για την πορεία διαμόρφωσης των τιμών μέχρι σήμερα στην αγορά, ο κ. Παντελιάδης εμφανίστηκε καθησυχαστικός ότι «τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν αρχίσει ακόμη να παίρνουν καταλόγους με ανατιμήσεις λόγω του πολέμου». «Οι προμηθευτές πιέζονται, αλλά τηρούν στάση αναμονής για να δουν πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», εξήγησε χαρακτηριστικά.

«Εάν δούμε ανατιμήσεις, επειδή θα συνεχίζεται ο πόλεμος, αυτές θα είναι μικρές και όχι σαν κι εκείνες που είχαμε δει στο παρελθόν. Δεν θα δούμε καμία καταστροφή», πρόσθεσε.

«Δεν ωφελεί το πλαφόν»

Ερωτηθείς ο κ. Παντελιάδης για το μέτρο του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων – το οποίο επισήμως λήγει στο τέλος Ιουνίου και δεν αποκλείεται να παραταθεί – επανέλαβε την αντίθεσή του. «Είναι γνωστό το πόσο αγαπώ το πλαφόν», τόνισε σε μια αποστροφή του λόγου του.

«Κανένα εσωτερικό μέτρο, όπως το πλαφόν, δεν μπορεί να επιδράσει πάνω σε εξωγενείς αιτίες όπως ο πόλεμος. Εκτιμώ, όπως έχω ξαναπεί, ότι το πλαφόν θα πάει μέχρι τις εκλογές. Είναι ένα μέτρο που εύκολα το βάζεις, δύσκολα το βγάζεις. Πάμε με αυτό το μέτρο πέντε χρόνια τώρα με ένα διάλειμμα μόλις 7 μηνών. Είναι ένα μέτρο που δεν ωφελεί», εξήγησε χαρακτηριστικά.

«Έχουμε διακόψει με τον υπουργό… δεν μας θέλει»

Μάλιστα, ο κ. Παντελιάδης δεν δίστασε να δηλώσει πως «δεν θέλει να ακούσει κανείς ότι το πλαφόν δεν ωφελεί, δεν έχει νόημα να το ξαναπώ», προσθέτοντας με νόημα πως «έχουμε διακόψει επαφές με τον υπουργό, δεν μας θέλει.. Έχει καιρό να μας δεχθεί».

Τέλος, εξέφρασε την εκτίμηση πως η κρίση στον Περσικό θα έχει απόνερα αλλά θα τελειώσει, ενώ δήλωσε πως «μέτρα τύπου Ρass δεν εμποδίζουν τον πληθωρισμό». Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ο σωστός τρόπος να χτυπήσεις μια κρίση, κατέληξε.