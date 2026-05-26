Ρεύμα: Ο Μάιος έφερε «ανάσα» στα πράσινα τιμολόγια – Τι έρχεται τον Ιούνιο

Η σταθεροποίηση της χονδρεμπορικής αγοράς τον Μάιο συγκρατεί τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο, μετά από μήνες έντονων διακυμάνσεων και υψηλών τιμών.

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μπήκε στον Μάιο με φόβους για νέο κύμα ανατιμήσεων, όμως η εικόνα της χονδρεμπορικής τελικά αποδείχθηκε πολύ πιο ήπια. Η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας κινήθηκε τις τελευταίες εβδομάδες κοντά στα 85 – 89 ευρώ ανά MWh, επίπεδα αισθητά χαμηλότερα από τα ακραία επίπεδα που είχαν καταγραφεί μέσα στο 2025 και στις αρχές του 2026.

Η εξέλιξη αυτή πέρασε πλέον και στα πράσινα τιμολόγια του Μαΐου, όπου οι περισσότερες χρεώσεις παρέμειναν σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που αναρτήθηκαν μέσω της πλατφόρμας σύγκρισης της ΡΑΑΕΥ δείχνουν ότι οι χρεώσεις των ειδικών «πράσινων» τιμολογίων κινήθηκαν περίπου από 13,8 λεπτά έως και πάνω από 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ανάλογα με τον πάροχο, τις εκπτώσεις και την κατανάλωση.

Η μεγαλύτερη εταιρεία της αγοράς διατήρησε το βασικό πράσινο οικιακό τιμολόγιο στα 0,138 ευρώ/kWh, επίπεδο που θεωρήθηκε ένδειξη ότι οι προμηθευτές δεν είδαν λόγο για επιθετικές αυξήσεις μέσα στον Μάιο. Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος των πράσινων τιμολογίων στην αγορά διαμορφώθηκε λίγο κάτω από τα 17 λεπτά/kWh, εμφανίζοντας ακόμη και μείωση περίπου 7% σε σχέση με τον Απρίλιο σε ορισμένες κατηγορίες τιμολογίων.

Η διαφορά σε σχέση με την εικόνα των προηγούμενων μηνών είναι εντυπωσιακή. Στις αρχές του 2025 η ελληνική αγορά είχε δει μηνιαίες μέσες τιμές χονδρεμπορικής πάνω από τα 150 ευρώ/MWh, ενώ σε αρκετές συνεδριάσεις οι ημερήσιες τιμές είχαν κινηθεί πάνω και από τα 200 ευρώ/MWh. Σήμερα, η αγορά κινείται περίπου 40% -45% χαμηλότερα από εκείνα τα επίπεδα, κάτι που έδωσε σημαντικό περιθώριο στους προμηθευτές να κρατήσουν συγκρατημένα τα τιμολόγια λιανικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η εικόνα των ρυθμιζόμενων χρεώσεων που συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον τελικό λογαριασμό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, οι χρεώσεις χρήσης δικτύου στη χαμηλή τάση για μη τηλεμετρούμενους οικιακούς καταναλωτές φτάνουν τα 0,999 λεπτά/kWh, ενώ για εμπορικούς καταναλωτές κινούνται στα 0,850 λεπτά/kWh. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν η χονδρεμπορική αποκλιμακώνεται, ο τελικός λογαριασμός δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα.

Η μεγάλη μεταβλητότητα των πράσινων τιμολογίων μέσα στο 2024 και στις αρχές του 2025 φαίνεται ότι έστρεψε σημαντικό μέρος των καταναλωτών προς τα σταθερά συμβόλαια. Σύμφωνα με δεδομένα της ΡΑΑΕΥ, οι οικιακοί μετρητές με σταθερά τιμολόγια αυξήθηκαν από 867.161 στις αρχές του 2025 σε 1.653.984 στο τέλος της χρονιάς, με το μερίδιό τους να ανεβαίνει από 14,7% σε 27,8% μέσα σε έναν χρόνο.

Το στοιχείο αυτό αποτυπώνει τη μεγάλη ανασφάλεια που εξακολουθεί να υπάρχει στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, παρά τη σχετική ηρεμία του Μαΐου. Οι καταναλωτές φαίνεται ότι προτιμούν πλέον να «κλειδώνουν» τιμές, φοβούμενοι νέο κύκλο ανατιμήσεων το καλοκαίρι.

Και αυτό γιατί η αγορά γνωρίζει πολύ καλά ότι η σημερινή εικόνα μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Η αύξηση της χρήσης κλιματιστικών, η τουριστική αιχμή και πιθανές νέες πιέσεις στο φυσικό αέριο μπορούν να επαναφέρουν υψηλότερες τιμές στη χονδρεμπορική ήδη από τον Ιούλιο. Για την ώρα πάντως, ο Μάιος εξελίσσεται σε έναν από τους λίγους μήνες σταθερότητας που έχει δει η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μετά από μια μακρά περίοδο ακραίας μεταβλητότητας.