Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία

Οι ευρωπαϊκές αγορές κινούνται με μικτές τάσεις την Τρίτη (25/5), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, εν μέσω νέας μεταβλητότητας στις αγορές πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί κατά 0,05%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 0,38% στις 25.294,63 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,47% στις 8.219,38 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύεται κατά 0,71% στις 10.540,95 μονάδες.

Παράλληλα, ο ισπανικός IBEX σημειώνει ήπια πτώση 0,03% στις 18.381,01 μονάδες, ο ιταλικός MIB καταγράφει ζημιές 0,39% στις 50.023,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,09% στις 9.212,01 μονάδες.

Η σημερινή υποχώρηση ακολουθεί τα ισχυρά κέρδη που κατέγραψαν τη Δευτέρα τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: ο δείκτης DAX έκλεισε με άνοδο 2,01%, ο CAC 40 ενισχύθηκε κατά 1,76%, ενώ ο FTSE MIB σημείωσε κέρδη 1,43%. Οι αγορές στο Λονδίνο παρέμειναν κλειστές λόγω της αργίας του εαρινού bank holiday στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας με άνοδο 1,04%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα και πλέον μηνών, αφού ανέκτησε τις απώλειες που είχαν σημειωθεί μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν, σύμφωνα με τη Διοίκηση Κεντρικών Επιχειρήσεων (CENTCOM), «αμυντικά» πλήγματα στο νότιο Ιράν. Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Ινδία, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «θα πρέπει να ανοίξουν, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».

Η φαινομενική αναζωπύρωση των εχθροπραξιών σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε νωρίτερα αφήσει να εννοηθεί, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social, ότι ενδέχεται να επίκειται συμφωνία ειρήνης, αναφέροντας πως οι διαπραγματεύσεις «προχωρούν ικανοποιητικά».

Το μικτό κλίμα αποτυπώθηκε και στις αγορές πετρελαίου κατά τις πρώτες ώρες των συναλλαγών. Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχυόταν κατά 2,7% στα 98,73 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, στις ΗΠΑ – όπου οι αγορές επρόκειτο να επαναλειτουργήσουν μετά την αργία του Memorial Day τη Δευτέρα – τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούσαν κατά 4,3%, στα 92,44 δολάρια.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης στενά τις εξελίξεις στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, μετά τη δήλωση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προς τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο να απομακρύνει διπλωμάτες και Αμερικανούς πολίτες από το Κίεβο ενόψει νέων «συστηματικών πληγμάτων» στη ουκρανική πρωτεύουσα. Η προειδοποίηση ακολουθεί σειρά στοχευμένων επιθέσεων που σημειώθηκαν το Σαββατοκύριακο.