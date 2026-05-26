Σε-αντίθετη-κατεύθυνση-ο-κύκλος-εργασιών-για-καταλύματα-και-εστίαση-το-α’-τρίμηνο

Αύξηση 3,1% σε ετήσια βάση στο α’ τρίμηνο παρουσίασε ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων του κλάδου των Καταλυμάτων και ανήλθε σε 528.393 ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου των Υπηρεσιών Εστίασης, ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 ανήλθε σε 2,14 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,9% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο 2025, όπου είχε ανέλθει σε 2,1 εκατ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Καταλυμάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη αύξηση το πρώτο τρίμηνο 2026 ετησίως παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (29,8%) και η μικρότερη αύξηση (1,8%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας (32,1%).

Για τις επιχειρήσεις στον κλάδο των Υπηρεσιών Εστίασης, των Περιφερειακών Ενοτήτων με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών έτους 2025 μεγαλύτερη ή ίση του 1,0%, η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το πρώτο τρίμηνο 2026 ετησίως παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (14,8%) και η μικρότερη μείωση (0,1%) καταγράφηκε στην Περιφέρεια Αττικής, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θήρας (24,2%).