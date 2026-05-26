Σε-νέα-ιστορικά-υψηλά-οι-δείκτες-s&p-500-και-nasdaq-στη-wall-street

Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq, ενώ άγγιξαν επίπεδα ρεκόρ και στη διάρκεια της συνεδρίασης, με ώθηση κυρίως από τον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι επενδυτές αξιολογούσαν τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε 0,61%, κλείνοντας στις 7.519,12 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq σημείωσε άνοδο 1,19%, στις 26.656,18 μονάδες. Και οι δύο δείκτες ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση σε νέα ιστορικά υψηλά. Αντίθετα, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 118,02 μονάδες ή 0,23%, κλείνοντας στις 50.461,68 μονάδες. Οι αμερικανικές αγορές παρέμειναν κλειστές τη Δευτέρα λόγω της αργίας του Memorial Day.

Ισχυρή ώθηση στις αγορές έδωσε η μετοχή της Micron Technology, η οποία εκτινάχθηκε κατά 19% και ξεπέρασε το 1 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία, εν μέσω ιδιαίτερα αισιόδοξων εκτιμήσεων από αναλυτές της Wall Street. Η UBS, ειδικότερα, εκτιμά ότι η μετοχή έχει περιθώριο ανόδου άνω του 100%, επικαλούμενη τα οφέλη από τις μακροπρόθεσμες συμφωνίες της εταιρείας.

Ανοδικά κινήθηκαν και άλλες εταιρείες που κατασκευάζουν τσιπ μνήμης, με τις Seagate Technology και Western Digital να καταγράφουν κέρδη 4% και 8% αντίστοιχα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου «προχωρούν καλά». Ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να περάσουν σε πιο επιθετική στάση εάν οι διαπραγματεύσεις καταρρεύσουν.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν «αμυντικά» πλήγματα στο νότιο Ιράν νωρίς την Τρίτη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ οι στόχοι περιλάμβαναν θέσεις εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες. Όπως σημείωσε, οι ΗΠΑ επέδειξαν «αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας».

Το αμερικανικό πετρέλαιο περιόρισε μέρος των απωλειών του μετά τα πλήγματα, με το συμβόλαιο WTI Ιουλίου να υποχωρεί τελικά κατά 2,81%, κλείνοντας στα 93,89 δολάρια το βαρέλι. Το brent, αντίθετα, ενισχύθηκε κατά 3,58%, στα 99,58 δολάρια το βαρέλι.

«Οι επενδυτές εμφανίζονται άκρως αισιόδοξοι ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα και ότι η κατάσταση θα επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα», δήλωσε ο Ρον Αλμπαχάρι, επικεφαλής επενδύσεων της LNW.

Όπως πρόσθεσε, στην αγορά διεξάγεται ένα «μπρα ντε φερ», καθώς από τη μία πλευρά οι επενδυτές ποντάρουν στο τεράστιο κύμα επενδύσεων που έχει στηρίξει τις αγορές, ενώ από την άλλη η αμερικανική οικονομία παραμένει «σχετικά εύθραυστη» και ο πληθωρισμός κινδυνεύει να αποκτήσει πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.

Η αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου είχε στηρίξει τις μετοχές την προηγούμενη εβδομάδα, με το αμερικανικό αργό να καταγράφει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τις 17 Απριλίου. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,9% την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας το μεγαλύτερο ανοδικό σερί από τα τέλη του 2023. Ο Dow Jones κατέγραψε άνοδο 2,1%, σημειώνοντας την τρίτη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες τέσσερις, ενώ ο Nasdaq ενισχύθηκε κατά 0,5%, καταγράφοντας την έβδομη ανοδική εβδομάδα στις τελευταίες οκτώ.

Ωστόσο, καθώς το πετρέλαιο εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τις αρχές του έτους και οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν αυξημένες, οι προσδοκίες των επενδυτών για πιο χαλαρή νομισματική πολιτική από τη Fed έχουν περιοριστεί. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, οι αγορές αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 11% για αύξηση επιτοκίων τον Ιούλιο, έναντι μόλις 0,9% πριν από έναν μήνα.