Στάσσης:-Έμπρακτη-ψήφος-εμπιστοσύνης-των-επενδυτών-στον-μετασχηματισμό-της-ΔΕΗ

Ιστορικό ορόσημο και έμπρακτη ψήφο εμπιστοσύνης της επενδυτικής κοινότητας στο όραμα για την ΔΕΗ του αύριο χαρακτήρισε την επιτυχή ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης Γιώργος Στάσσης κατά την ομιλία του στην τελετή έναρξης της συνεδρίασης της Euronext Athens. Ο επικεφαλής της ΔΕΗ κήρυξε την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών που προέκυψαν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι η ανταπόκριση των επενδυτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία (υπενθυμίζεται ότι η ζήτηση έφθασε στα 18 δισ. Ευρώ, ενώ η επιχείρηση ζητούσε 4 δισ.) και ευχαρίστησε την κυβέρνηση και τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ γιό τη στήριξη. Σημείωσε ότι τα έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου θα αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για επιτάχυνση του μετασχηματισμού την ΔΕΗ και των επενδύσεων σε ΑΠΕ, εκσυγχρονισμό των δικτύων, τηλεπικοινωνίες και data centers. “Η σημερινή ημέρα, κατέληξε”, είναι η αρχή μιας νέας διαδρομής.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euronext Athens Γιάννος Κοντόπουλος επεσήμανε ότι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η μεγαλύτερη της τελευταίας δεκαετίας και μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του ελληνικού Χρηματιστηρίου ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, γεγονός που αποδεικνύει ότι η ελληνική αγορά έχει το βάθος και την ωριμότητα να στηρίξει τέτοιες κινήσεις. Αναφέρθηκε επίσης στην εντυπωσιακή ανάπτυξη της ΔΕΗ που συνιστά όπως είπε case study καθώς η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας από 300 εκατ. το 2018 έχει φθάσει σήμερα στα 13 δισ. Ευρώ.

«Η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε φορέα με ευρωπαϊκό βεληνεκές», σημείωσε από την πλευρά της η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου. Πρόσθεσε ότι η επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου δείχνει αφενός την πίστη στην εταιρεία και αφετέρου ότι έχουν αυξηθεί οι δυνατότητες χρηματοδότησης των ελληνικών επιχειρήσεων.