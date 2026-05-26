Στα-3,9-δισ.-ευρώ-εκτοξεύτηκαν-τα-χρέη-του-κράτους-σε-ιδιώτες

Εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης για το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς, με το συνολικό ποσό να προσεγγίζει τα 3,9 δισ. ευρώ.

Η αποκατάσταση των ζητημάτων έφερε την πρώτη δημοσίευση και έτσι αποκαλύφθηκε ότι τον Μάρτιο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν στα 3,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά περισσότερα από 530 εκατ. ευρώ συγκριτικά με τον Δεκέμβριο.

Ωστόσο, με την προσθήκη και των ληξιπρόθεσμων επιστροφών φόρων το συνολικό ποσό αυξάνεται σε 3,87 δισ. ευρώ (το υψηλότερο της τελευταίας δεκαετίας), αυξημένο κατά 570 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025, που είχε διαμορφωθεί σε 3,3 δισ. ευρώ. Τονίζεται ότι η καθυστέρηση αποπληρωμής των χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες δημιουργεί σοβαρά προβλήματα ρευστότητας σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.

Ως «ληξιπρόθεσμες» χαρακτηρίζονται οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός Γενικής Κυβέρνησης) που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής, δηλαδή τα ανωτέρω χρέη είναι ληξιπρόθεσμα και απαιτητά πάνω από τρεις μήνες.

Προμηθευτές

Σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς τους προμηθευτές του Δημοσίου, παρατηρείται ξανά σαφής ανοδική τάση, καθώς από τα 2,577 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου ανεβήκαμε στα 2,946 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, στα 3,034 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο και στα 3,103 δισ. ευρώ τον Μάρτιο.

Φαίνεται πως τα χρέη του Δημοσίου προς τους ιδιώτες αποκτούν χαρακτηριστικά Λερναίας Ύδρας, καθώς, παρά τις δημόσιες συζητήσεις για την ανάγκη να δημιουργηθεί ειδική «task force» που θα αναλάβει να κλείσει αυτή τη χρόνια εκκρεμότητα, λύση δεν υπάρχει.

Εκτός τον μόνιμο πονοκέφαλο που είναι τα νοσοκομεία, αυτή τη φορά το μεγάλο πρόβλημα φαίνεται να έχει δημιουργηθεί και από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα δικά τους χρέη έφταναν στα 180 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο και υπερδιπλασιάστηκαν, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 446 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης η κατάσταση ήταν περίπου αμετάβλητη (666 εκατ. ευρώ τα χρέη τον Δεκέμβριο, που έφτασαν στα 668 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο), ενώ στον ΕΟΠΥΥ έχει καταγραφεί και μείωση από τα 231 εκατ. ευρώ στα 199 εκατ. ευρώ.

Όσο για τα νοσοκομεία, υπήρξε αύξηση της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ, από το 1,397 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο στο 1,59 δισ. ευρώ τον Μάρτιο. Το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο τον Φεβρουάριο, οπότε και καταγράφηκε «υψηλό» στο 1,696 δισ. ευρώ, αλλά ο Μάρτιος εμφανίζεται να είναι μήνας πληρωμών – όμως το χρέος τους παραμένει στα ύψη. Για τα χρέη των νοσοκομείων το ΓΛΚ διευκρινίζει ότι τα ποσά των ληξιπρόθεσμων χρεών του ΕΟΠΥΥ και των νοσοκομείων εμφανίζουν τα μικτά ποσά και υφίσταται υποχρέωση από τους προμηθευτές για rebate και clawback που δεν έχει συμψηφιστεί ακόμα.

Τα χρέη των λοιπών νομικών προσώπων μειώθηκαν τον Μάρτιο σε 200 εκατ. ευρώ, από 208 εκατ. ευρώ που ήταν τον Δεκέμβριο.

Ακόμη, τα χρέη του κρατικού προϋπολογισμού προς τους ιδιώτες αυξήθηκαν αισθητά τον Μάρτιο σε σχέση με τον Δεκέμβριο, κατά 57%, και διαμορφώθηκαν σε 199 εκατ. ευρώ από 127 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, με το μεγαλύτερο μέρος τους να προέρχεται από οφειλές στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι οποίες από 106 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τον Μάρτιο σε 173 εκατ. ευρώ.

Με πλεονάσματα

Μπορεί οι δήμοι να εμφανίζονται να πρωταγωνιστούν σε επίπεδο ρυθμού αύξησης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όμως σε επίπεδο πρωτογενούς αποτελέσματος η εικόνα είναι θετική. Το πρωτογενές τους πλεόνασμα έφτασε στα 346 εκατ. ευρώ από 175 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2025.

Επίσης, τα ασφαλιστικά ταμεία είχαν πλεόνασμα 635 εκατ. ευρώ από έλλειμμα 207 εκατ. ευρώ πέρυσι. Έτσι, σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης η εικόνα εμφανίζεται κατά το α’ τρίμηνο καλύτερη από την αντίστοιχη περσινή: το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν στα 4,432 δισ. ευρώ από 4,293 δισ. ευρώ πέρυσι. Θεωρείται πολύ θετικό σημάδι, καθώς το 2025 ήταν η χρονιά των υπερ-πλεονασμάτων.

Υψηλά οι επιστροφές

Αυξημένες μεν αλλά χωρίς εντυπωσιακή μεταβολή ήταν και οι επιστροφές φόρων σε εκκρεμότητα, οι οποίες παραμένουν σε υψηλά επίπεδα.

Το συνολικό ποσό ανέβηκε στα 766 εκατ. ευρώ έναντι 722 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο, εκ του οποίου, ποσό ύψους 160 εκατ. ευρώ δεν μπορεί να αποπληρωθεί λόγω εξωγενών παραγόντων, όπως είναι η μη ανταπόκριση δικαιούχου ή μη προσκόμιση δικαιολογητικών, όπως διευκρινίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αναλύονται σε:

167 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές άμεσων φόρων, από 173 εκατ. ευρώ.

485 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές έμμεσων φόρων (κυρίως ΦΠΑ) από 424 εκατ. ευρώ (+14,4%).

8 εκατ. ευρώ είναι οι λοιποί φόροι.

106 εκατ. ευρώ είναι εκκρεμείς επιστροφές μη φορολογικών εσόδων, από 11 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.