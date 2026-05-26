Στην-κορυφή-της-παγκόσμιας-ναυτιλίας-η-Ελλάδα-με-5.800-πλοία

Η Ελλάδα παραμένει η κορυφαία ναυτιλιακή δύναμη παγκοσμίως, με στόλο που αριθμεί σχεδόν 5.800 πλοία με χωρητικότητα που ξεπερνά τα 458 εκατ. dwt (τόνοι νεκρού βάρους). Αντιπροσωπεύει πάνω από το 19% της παγκόσμιας χωρητικότητας.

Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών δημοσίευσε την Ετήσια Έκθεσή της για το 2025-2026, στην οποία παρουσιάζονται επίκαιρα στατιστικά στοιχεία για τον ελληνόκτητο στόλο και την καθοριστική συμβολή του στην παγκόσμια, ευρωπαϊκή και εθνική οικονομία.

Μάλιστα, σήμερα βρίσκονται υπό ναυπήγηση παγκοσμίως 725 πλοία ελληνικών συμφερόντων, συνολικής αξίας 60 δισ. δολαρίων. Έρχονται να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την ελληνική ναυτιλία, όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Ισχυρή παρουσία σε δεξαμενόπλοια και bulk carriers

Η ισχυρότερη παρουσία καταγράφεται στα δεξαμενόπλοια και στα bulk carriers. Στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου η ελληνική ναυτιλία κατέχει το 22% της παγκόσμιας αγοράς με 2.766 πλοία, ενώ στα πετρελαιοφόρα το ποσοστό φθάνει στο 26%, με στόλο 1.064 δεξαμενόπλοιων.

Στον τομέα του LNG, οι ελληνικές εταιρείες διαθέτουν 172 πλοία και μερίδιο 23% του παγκόσμιου στόλου, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για ενεργειακές μεταφορές.

Σε ιστορικά υψηλά οι επενδύσεις

Η επενδυτική δραστηριότητα των Ελλήνων εφοπλιστών κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Όπως αναφέρθηκε, είναι υπό ναυπήγηση 725 πλοία ελληνικών συμφερόντων, συνολικής αξίας που προσεγγίζει τα 60 δισ. δολάρια. Η συνολική χωρητικότητα των υπό κατασκευή μονάδων ανέρχεται σε 70 εκατ. dwt, αυξημένη κατά 13 εκατ. dwt σε σχέση με πέρυσι. Αυτό αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη επέκταση και ανανέωση του στόλου.

Οι νέες παραγγελίες επικεντρώνονται κυρίως σε δεξαμενόπλοια, φορτηγά ξηρού φορτίου και πλοία μεταφοράς LNG, ενώ ενισχύεται και το ενδιαφέρον για containerships. Σε σύγκριση με το 2021, οι ελληνικές επενδύσεις σε νεότευκτα εμφανίζονται επταπλάσιες σε αριθμό πλοίων και πενταπλάσιες σε χωρητικότητα, εξέλιξη που καταδεικνύει τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του κλάδου.

Επίσης, ο ελληνικός στόλος αποκτά μεγαλύτερη παρουσία στις τεχνολογίες χαμηλότερων εκπομπών, καθώς σημαντικό μέρος των νέων πλοίων διαθέτει δυνατότητες χρήσης εναλλακτικών καυσίμων και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Η τάση αυτή ενισχύει τη θέση της ελληνικής ναυτιλίας στην παγκόσμια προσπάθεια απανθρακοποίησης των θαλάσσιων μεταφορών.

Η συμβολή στην οικονομία

Η ναυτιλία αντιστοιχεί άμεσα και έμμεσα στο 7%-8% του ΑΕΠ της χώρας και συνδέεται με έως και 200.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, οι εισροές από θαλάσσιες μεταφορές αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό των ελληνικών εξαγωγών αγαθών κατά μέσο όρο την τελευταία πενταετία, στοιχείο που καθιστά τη ναυτιλία τον πλέον εξωστρεφή τομέα της οικονομίας.

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα συνεχίζει να επενδύει δυναμικά και σε άλλους τομείς της οικονομίας, διαθέτοντας περίπου 1,5 δισ. δολάρια ετησίως σε ακίνητα, ενέργεια, τραπεζικές υπηρεσίες, τουρισμό και μέσα ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, οι κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις του κλάδου ξεπερνούν τα 500 εκατ. δολάρια τον χρόνο, ενισχύοντας δομές υγείας, παιδείας και κοινωνικής πρόνοιας σε ολόκληρη τη χώρα.

Τα βασικά μεγέθη της ελληνικής ναυτιλίας:

Περίπου 5.800 πλοία ανήκουν σε ελληνικά συμφέροντα

Η συνολική χωρητικότητα ξεπερνά τα 458 εκατ. dwt

Τα ελληνικά πλοία πραγματοποίησαν μέσα στο 2025 περισσότερες από 175.000 προσεγγίσεις σε λιμάνια

Η παρουσία τους καταγράφηκε σε 171 χώρες

Η μεγαλύτερη δύναμη του ελληνικού στόλου βρίσκεται στα φορτηγά πλοία και στα δεξαμενόπλοια, όπου η Ελλάδα διατηρεί κορυφαία ποσοστά παγκοσμίως.

Σε σύγκριση με το 2021, οι παραγγελίες είναι 7 φορές περισσότερες σε αριθμό πλοίων και η χωρητικότητα των νέων πλοίων είναι 5 φορές μεγαλύτερη. Οι μεγαλύτερες επενδύσεις αφορούν δεξαμενόπλοια, bulk carriers, πλοία LNG και containerships.