Συγκεντρώνει-τα-φώτα-η-αποψινή-δημόσια-τοποθέτηση-του-Κώστα-Καραμανλή

Με ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται η αποψινή παρουσία του Κώστα Καραμανλή στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη, σε μία περίοδο έντονων πολιτικών ζυμώσεων και ανακοινώσεων νέων κομμάτων.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα είναι ο κεντρικός ομιλητής της βραδιάς, ενώ στην εκδήλωση θα βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς, χωρίς ωστόσο να προβλέπεται κάποια παρέμβασή του. Με την ομιλία του, ο Κώστας Καραμανλής θα προβεί στην πραγματικότητα στην πρώτη δημόσια παρέμβασή του, μετά την απουσία του από το πρόσφατο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, απουσία που είχε προκαλέσει έντονο πολιτικό σχολιασμό και αρκετές και διαφορετικές ερμηνείες στο εσωτερικό της «γαλάζιας» παράταξης.

Η κοινή εμφάνιση των δύο πρώην πρωθυπουργών αποκτά όπως και να το κάνουμε ξεχωριστή βαρύτητα στη σημερινή πολιτική συγκυρία, καθώς το τελευταίο διάστημα οι τοποθετήσεις τους συγκλίνουν σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική, τη λειτουργία των θεσμών αλλά και τον τρόπο άσκησης της κυβερνητικής πολιτικής.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 19:00, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και συγκεκριμένα στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος».

