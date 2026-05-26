Συνάντηση-με-300-τραπεζικούς-οργάνωσε-η-ΕΚΤ-για-τις-απειλές-του-mythos

Τους κινδύνους που προκύπτουν για το χρηματοπιστωτικό σύστημα από τα νέα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης, συζήτησαν εκπρόσωποι τραπεζών του Ευρωσυστήματος, σε συνάντηση που διοργανώθηκε από τον Frank Elderson, αντιπρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Συμμετείχαν περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι τραπεζών, κυβερνήσεων και ρυθμιστικών Αρχών, μεταξύ τους και στελέχη των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών.

Ζητούμενο ήταν να μοιραστούν εμπειρίες, να ανταλλάξουν διαθέσιμες πληροφορίες και να συζητήσουν κοινές προκλήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε για όσα είχαν να πουν εκπρόσωποι τραπεζών με παρουσία και στις ΗΠΑ, που είχαν την ευκαιρία πρόσβασης στο Mythos. Πρόκειται για το τελευταίο μοντέλο της Anthropic, που διατέθηκε σε περιορισμένο αριθμό οργανισμών στις ΗΠΑ, οι οποίοι συμμετέχουν στο «Project Glasswing» της εταιρείας για τη δοκιμή του μοντέλου.

Η ίδια η Anthropic επισήμανε τον περασμένο μήνα ότι το Mythos «εντόπισε χιλιάδες ευπάθειες υψηλής σοβαρότητας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σε κάθε σημαντικό λειτουργικό σύστημα και πρόγραμμα περιήγησης ιστού».

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη που παρακολούθησαν τη συνάντηση, έμφαση δόθηκε στην ανάγκη να προετοιμαστούν σχέδια δράσης, χωρίς πάντως να δοθούν σαφείς κατευθυντήριες γραμμές. Ο διάλογος αναμένεται το προσεχές διάστημα να συνεχιστεί, καθώς σε αυτή τη φάση κρισιμότερο όλων θεωρείται η ανταλλαγή πληροφοριών και η ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας μπροστά στα «αχαρτογράφητα νερά» των νέων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.