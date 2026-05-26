Συνεδρίαση-υπουργικού-συμβουλίου-Τα-θέματα-που-συζητήθηκαν

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για την σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, μετά την εισήγηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συζητήθηκαν τα εξής θέματα.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Νίκη Κεραμέως παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο το νομοσχέδιο για την ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά.

Το νέο σχέδιο νόμου εισάγει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές, τόσο πριν από την πρόσληψη όσο και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, ενσωματώνοντας τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία. Κατά τη διαδικασία επιλογής προσωπικού, ο εργοδότης θα υποχρεούται να ενημερώνει τον υποψήφιο για την αμοιβή ή το μισθολογικό εύρος της θέσης, καθώς και για τη σχετική συλλογική σύμβαση, όπου υπάρχει. Η αμοιβή δεν αφορά μόνο τον μισθό, αλλά και όλες τις παροχές, όπως bonus, επιδόματα, υπερωρίες, παροχές σε είδος και επαγγελματικές συντάξεις. Παράλληλα, η διαδικασία πρόσληψης θα πρέπει να είναι ουδέτερη ως προς το φύλο και χωρίς διακρίσεις.

Το νέο πλαίσιο συνδέεται και με την προσπάθεια για ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας καθώς προβλέπει

– ότι όταν εφαρμόζεται συλλογική σύμβαση εργασίας, θεωρείται καταρχήν ότι δεν υπάρχουν αδικαιολόγητες μισθολογικές διακρίσεις και

– ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη δημιουργία μισθολογικών δομών στις επιχειρήσεις.

Ο εργοδότης εξακολουθεί να υποχρεούται να προσαρμόζει τις κατηγορίες θέσεων ώστε να αποτυπώνεται ορθά η αξία της εργασίας στον οργανισμό. Απλοποιούνται οι διαδικασίες για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας και παρέχονται κίνητρα για την υπογραφή περισσότερων συλλογικών συμβάσεων.

Παράλληλα στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις που προβλέπουν:

* Ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά (νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων – διασωστών) – με δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων 12 έτη στις συγκεκριμένες ειδικότητες ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αναγνώρισης και εξαγοράς προηγούμενου χρόνου απασχόλησης για συμπλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων ασφάλισης. Εξομοιώνονται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με εκείνες που ισχύουν για αντίστοιχες ειδικότητες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

* Αναγνώριση του χρόνου μαθητείας στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της ΔΥΠΑ ως πρακτικής άσκησης / προϋπηρεσίας για απόκτηση, αναβάθμιση ή επέκταση επαγγελματικής άδειας και πιστοποίησης.

* Δυνατότητα απομακρυσμένης συμμετοχής στη διαδικασία επίλυσης εργατικών διαφορών στην Επιθεώρηση Εργασίας.

* Θεσμοθέτηση Ψηφιακού Μητρώου Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) ώστε οι οργανώσεις να καταθέτουν ηλεκτρονικά συλλογικές ρυθμίσεις με σκοπό την ευκολότερη πρόσβαση από τους πολίτες στο περιεχόμενο των ΣΣΕ και την παρακολούθηση της κάλυψης των εργαζομένων από ΣΣΕ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Νικόλαος Παπαθανάσης ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα την πλήρη συμβασιοποίηση όλων των προγραμμάτων του δανειακού σκέλους του Ταμείου συνολικού ύψους 17,7 δις επενδύσεων, η οποία κινητοποιεί χρηματοδοτήσεις που ξεπερνά τα 40 δις ευρώ καθώς και την υποβολή του 8ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων και δανείων συνολικού ύψους 1,63 δις ευρώ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός επισήμανε ότι βρισκόμαστε πλέον στην τελική και πιο απαιτητική φάση υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και ανέλυσε λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα και τα βήματα που απαιτεί η υποβολή των τελικών αιτημάτων πληρωμής του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μαργαρίτης Σχοινάς εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028 – 2034.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς παρουσίασε το πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2028-2034, όπως αυτό διαμορφώνεται μέσα από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως υπογράμμισε, η νέα ΚΑΠ καλείται να απαντήσει σε ένα σύνθετο περιβάλλον προκλήσεων που περιλαμβάνει την κλιματική αλλαγή, τις γεωπολιτικές και επισιτιστικές κρίσεις, την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα, αλλά και τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό και ανθεκτικό παραγωγικό μοντέλο.

Κατά την παρουσίαση, ο υπουργός ανέδειξε τις βασικές προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ, με έμφαση στη δίκαιη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών, την ανανέωση των γενεών στον αγροτικό τομέα, την ενίσχυση των επενδύσεων, την ανθεκτικότητα απέναντι σε κρίσεις και φυσικές καταστροφές, καθώς και τη στήριξη των αγροτικών περιοχών. Παράλληλα, στάθηκε στη νέα αρχιτεκτονική χρηματοδότησης της ΚΑΠ, η οποία, όπως σημείωσε, δίνει στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευθύνη και περισσότερα εργαλεία για τον εθνικό σχεδιασμό και την αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ελληνικές θέσεις στη διαπραγμάτευση για τη νέα ΚΑΠ, με το Υπουργείο να διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση των σημερινών ποσοστών συγχρηματοδότησης, μεγαλύτερη ευελιξία στις άμεσες ενισχύσεις, διετή μεταβατική περίοδο προσαρμογής στο νέο μοντέλο και ενσωμάτωση της μεταποίησης στις παρεμβάσεις της ΚΑΠ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Σημείο Πρόσβασης, τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών κινδύνων, την ενσωμάτωση των Οδηγιών 2024/1619, 2024/2994, 2024/927 και 2023/2864 και την εφαρμογή των Κανονισμών 2023/2859 και 2023/2869.

Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες εποπτικές και κανονιστικές προκλήσεις, το παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνει τις αναγκαίες ενσωματώσεις και προσαρμογές της ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως πρόσφατων τομεακών οδηγιών και κανονισμών, σε συνδυασμό με εθνικές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της συστημικής ευστάθειας και τη διασφάλιση αυξημένου επιπέδου διαφάνειας προς όφελος των επενδυτών και, εν γένει, των συμμετεχόντων στην αγορά. Συγκεκριμένα, μέσω της ενσωμάτωσης των τεσσάρων Οδηγιών και δύο Κανονισμών αποσκοπείται η κάλυψη εντοπισμένων αδυναμιών του εθνικού πλαισίου: η εξάλειψη αποκλίσεων στην εποπτική μεταχείριση τραπεζών και επενδυτικών φορέων, η ενίσχυση της εποπτείας σε κινδύνους συγκέντρωσης και σε συναλλαγές με κεντρικούς αντισυμβαλλομένους, και η ρύθμιση δραστηριοτήτων όπως η δανειοδότηση από ΟΕΕ. Παράλληλα, επιδιώκονται η αποσαφήνιση κανόνων ανάθεσης και φύλαξης, η μείωση επικαλύψεων στις εποπτικές αναφορές και η δημιουργία ενιαίας πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά δεδομένα, βελτιώνοντας τη λειτουργικότητα, τη διαφάνεια και την εποπτική αποτελεσματικότητα της ελληνικής αγοράς.

Μακροπρόθεσμα, η ρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού και σταθερού τραπεζικού συστήματος μέσα από αυστηρότερη και περισσότερο εναρμονισμένη εποπτεία, ενισχυμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και συνεκτικούς κανόνες για όλο τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Παράλληλα, στοχεύει:

α) στη βιώσιμη μετάβαση του χρηματοπιστωτικού τομέα για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων, καθώς και κινδύνων διακυβέρνησης,

β) στην περαιτέρω ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς, ώστε να εξασφαλιστούν περισσότερες επιλογές για τους θεσμικούς επενδυτές και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ένωσης κεφαλαιαγορών,

γ) στην ενίσχυση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των πληροφοριών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές, στη βελτίωση της πρόσβασης σε επενδυτική πληροφόρηση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

δ) στην υποστήριξη της διασυνοριακής χρηματοδότησης και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών μέσω της ενιαίας ψηφιακής πρόσβασης σε δημόσια διαθέσιμα δεδομένα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Παναγιώτης Θεοδωρικάκος παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για το νέο πλαίσιο κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις.

Το νομοσχέδιο θεσπίζει ολοκληρωμένο μηχανισμό ενίσχυσης των ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων, σε καίριους τομείς της ελληνικής οικονομίας, μέσω της παροχής επιπρόσθετων των υφιστάμενων κινήτρων.

Ειδικότερα, προβλέπεται η θέσπιση κινήτρου το οποίο συνίσταται: α) στην παροχή απαλλαγών φορολογικής φύσης, β) στο κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης, και γ) στην παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων για επενδυτικά σχέδια ύψους έως 50 εκ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από μη εγχώρια κεφάλαια και ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας.

Οι βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

1. Η αύξηση των εισροών ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων και η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, με τη χορήγηση κινήτρων σε στρατηγικούς τομείς, όπως:

o Μεταποίηση/βιομηχανία,

o R&D και Τεχνολογία/Τεχνητή Νοημοσύνη, εφοδιαστική αλυσίδα,

o Βιομηχανοποιημένη πρωτογενής παραγωγή,

o Αμυντική βιομηχανία/αεροναυπηγική,

o Βιοτεχνολογία, υγεία και κοινωνική πρόνοια, σε επενδυτικά σχέδια ύψους έως 50 εκ. ευρώ.

2. Η παροχή κίνητρων για τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν στους παραπάνω τομείς. Το ύψος των χορηγούμενων κινήτρων δύναται να διαφοροποιείται βάσει της περιοχής στην οποία υλοποιείται η επένδυση και τα κίνητρα συνίστανται σε:

o Φορολογική απαλλαγή ή ταχεία απόσβεση παγίων,

o Ταχεία αδειοδότηση, αυστηρές προθεσμίες για τις αδειοδοτούσες αρχές με δυνατότητα ανάληψης αρμοδιότητας από τον Υπουργό Ανάπτυξης σε περίπτωση αδράνειας.

o Παροχή χρηματοδοτικού εργαλείου παροχής δανείου με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

o Διευκόλυνση αδειών διαμονής.

o Δίκαιη κατανομή μέσω FIFO: Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς με τη διαδικασία First In First Out.

Η υλοποίηση επενδύσεων στους παραπάνω τομείς της οικονομίας θα συμβάλλει σε σημαντική μόχλευση κεφαλαίων, στην έλευση και ενσωμάτωση στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα προηγμένης επιχειρηματικής κουλτούρας, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης και στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, εντός της χώρας.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γεώργιος Φλωρίδης και ο Υφυπουργός κ. Ιωάννης Μπούγας παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμορφώνεται συνολικά το θεσμικό πλαίσιο της Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ). Για πρώτη φορά θεσπίζεται Κώδικας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, που δεν συνιστά μια απλή κωδικοποίηση, αλλά μια συνολική ρύθμιση των επώνυμων μορφών εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (διαιτησία, διαμεσολάβηση, δικαστική μεσολάβηση) και ταυτόχρονα θεσπίζει γενικές αρχές κανονιστικού περιεχομένου για κάθε άλλη μορφή εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Ειδικότερα, ο Κώδικας ενσωματώνει και εκσυγχρονίζει τη διαιτησία (σήμερα η εθνική διαιτησία ρυθμίζεται στα άρθρα 867-903 ΚΠολΔ και η διεθνής διαιτησία στον ν. 5016/2023) υιοθετώντας μονιστικό σύστημα, αντικαθιστά τον ν. 4640/2019 για τη διαμεσολάβηση, αναπτύσσει τη δικαστική μεσολάβηση σε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, και συγκεντρώνει, επικαιροποιεί και εξορθολογίζει διάσπαρτες διατάξεις σχετικών νομοθετημάτων. Παράλληλα, προβλέπονται γενικές αρχές για όλες τις μεθόδους, συσχέτιση μεταξύ τους και υποχρεωτική προδικαστική διαδικασία.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η καθιέρωση ενός σύγχρονου, συνεκτικού και αξιόπιστου πλαισίου Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, με ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων και προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στις διεθνείς πρακτικές. Ειδικότερα:

Ως προς τη διαιτησία: ο εκσυγχρονισμός μέσω του μονιστικού συστήματος για εσωτερική και διεθνή διαιτησία, με καινοτομίες, όπως η χρηματοδότηση από τρίτο και η πολυμερής διαιτησία.

Ως προς τη διαμεσολάβηση: η διεύρυνση του πεδίου των υπαγόμενων διαφορών και η διεύρυνση των διαφορών που υπάγονται σε υποχρεωτική προδικαστική διαδικασία. H αναβάθμιση της ποιότητας των διαμεσολαβητών μέσω συστήματος τριών βαθμίδων, ενισχυμένης βασικής κατάρτισης με νομικό σκέλος ώστε οι διαμεσολαβητές να ανταποκρίνονται στην πράξη, συνεχιζόμενης μετεκπαίδευσης ανά διετία, απαιτητικών εξετάσεων διαπίστευσης και ολοκληρωμένου πειθαρχικού πλαισίου. Η ρύθμιση των αμοιβών νομικών παραστατών, αντίστοιχη με αυτή της δικαστικής διαδικασίας και η θέσπιση υψηλότερης ελάχιστης αμοιβής διαμεσολαβητή. Η νομοθετική ρύθμιση ειδικών μορφών (οικογενειακή, κτηματολογική, εμπορική, σχολική, πανεπιστημιακή) που λειτουργούν στην πράξη χωρίς επαρκές θεσμικό πλαίσιο. Η εισαγωγή πρότασης επίλυσης του διαμεσολαβητή, με δυνατότητα επιμερισμού δικαστικών εξόδων σε βάρος μέρους που αρνήθηκε πρόταση η οποία συμπίπτει κατ’ ουσίαν με τη δικαστική απόφαση.

Ως προς τη δικαστική μεσολάβηση: η ανάπτυξή της σε ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, με αναλυτική ρύθμιση της διαδικασίας και σύσταση Γραφείων Δικαστικής Μεσολάβησης στις Εφετειακές Περιφέρειες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιώς.

Ως προς την υποχρεωτική προδικαστική διαδικασία: η ουσιαστική αναβάθμισή της, με δυνατότητα κοινής επιλογής μεταξύ διαμεσολάβησης και δικαστικής μεσολάβησης, διαμεσολάβηση ως προεπιλεγμένη μέθοδο ελλείψει συμφωνίας και υποχρεωτικά σημειώματα μερών.

Ως προς την ψηφιακή αναβάθμιση: η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Διαμεσολάβησης, τα ηλεκτρονικά μητρώα, η ψηφιακή ανάρτηση πρακτικών με μοναδική ταυτοποίηση και η αυτοματοποιημένη υποβολή εκθέσεων πεπραγμένων.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριος Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός κ. Χρήστος Δερμεντζόπουλος παρουσίασαν στο Υπουργικό Συμβούλιο τις νομοθετικές πρωτοβουλίες: α) Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού για την Τεχνητή Νοημοσύνη (Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1689 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2024), β) Σύσταση Ενιαίου Κόμβου Ακινήτων.

Το νομοσχέδιο για την Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο εθνικό πλαίσιο κανόνων και εποπτείας για τη χρήση συστημάτων ΤΝ, προσαρμόζοντας τη χώρα στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού AI Act. Καθορίζει ποιες αρχές θα έχουν την ευθύνη ελέγχου και εποπτείας, με κεντρικό ρόλο στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Εθνική Αρχή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ενώ θεσπίζει μηχανισμούς καταγγελιών, ελέγχων και κυρώσεων για περιπτώσεις παραβίασης των κανόνων. Παράλληλα, δημιουργεί ένα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον δοκιμών για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητικοί φορείς να μπορούν να αναπτύσσουν νέα εργαλεία χωρίς να εμποδίζεται η καινοτομία από πολύπλοκες διαδικασίες συμμόρφωσης. Στο Δημόσιο θεσπίζεται Ενιαίο Μητρώο συστημάτων ΤΝ, προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια για τα αλγοριθμικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται από κρατικούς φορείς, ενώ ενισχύεται και το Παρατηρητήριο ΤΝ για την παρακολούθηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ουσιαστικά, το νομοσχέδιο επιχειρεί να βάλει σαφείς κανόνες στη χρήση της ΤΝ, προστατεύοντας τα δικαιώματα και τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών, χωρίς όμως να ανακόπτεται η ανάπτυξη και η τεχνολογική πρόοδος.

Το νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Κόμβο Ακινήτων δημιουργεί μια νέα ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα μέσω της οποίας θα συγκεντρώνονται όλες οι βασικές πληροφορίες που αφορούν ένα ακίνητο, ανεξάρτητα από τον φορέα που τις διατηρεί σήμερα. Μέχρι τώρα, πολίτες και επαγγελματίες αναγκάζονται να απευθύνονται σε διαφορετικές υπηρεσίες — όπως το Κτηματολόγιο, οι πολεοδομίες, οι Δήμοι, η ΑΑΔΕ, ο ΔΕΔΔΗΕ ή οι δασικοί χάρτες — προκειμένου να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία για μια μεταβίβαση, μια αγοραπωλησία ή οποιαδήποτε άλλη διαδικασία σχετίζεται με ακίνητα. Με τον νέο «Κόμβο», τα δεδομένα αυτά θα συνδέονται ψηφιακά μέσω διαλειτουργικότητας των φορέων και θα εμφανίζονται συγκεντρωμένα σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται σημαντικά η γραφειοκρατία, μειώνονται οι καθυστερήσεις και διευκολύνονται οι συναλλαγές για πολίτες, συμβολαιογράφους, μηχανικούς και δικηγόρους. Παράλληλα, το κράτος αποκτά πιο καθαρή και αξιόπιστη εικόνα για τη δημόσια και ιδιωτική ακίνητη περιουσία, γεγονός που συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών και στην ενίσχυση της διαφάνειας. Στόχος του νομοσχεδίου είναι να περάσει η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σε μια νέα ψηφιακή εποχή, με λιγότερη ταλαιπωρία και πιο γρήγορες, ασφαλείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για όλους.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγήθηκε την έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο της Σύμβασης Παραχώρησης του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος».

Ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος» αποτελεί πύλη του αεροπορικού τουρισμού στη νότια Πελοπόννησο και θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός πόλος για την ευρύτερη περιοχή. Για τον λόγο αυτό, το 2021 το Υπερταμείο έλαβε την απόφαση να εκκινήσει διακριτή διαγωνιστική διαδικασία μόνο για τον Αερολιμένα Καλαμάτας, δεδομένων του τότε αυξανόμενου αριθμού επιβατών (σε σχέση με τα υπόλοιπα 22 περιφερειακά αεροδρόμια), του αυξανόμενου ρυθμού τουριστικής ανάπτυξης της Δυτικής Μεσσηνίας και της πολυπλοκότητας των υπολοίπων 22 αεροδρομίων.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της παραχώρησης σε τρίτο, μέσω της υπογραφής της σχετικής σύμβασης και των παρακολουθηματικών εγγράφων αυτής και η έναρξη λειτουργίας της παραχώρησης του Αερολιμένα, υπό νέο φορέα διαχείρισης, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης εισηγήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

