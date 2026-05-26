Τι-θα-αναφέρει-η-ιδρυτική-διακήρυξη-του-κόμματος-του-Αλέξη-Τσίπρα

Η ανάγνωση σημείων της ιδρυτικής διακήρυξης από τον Αλέξη Τσίπρα θα αποτελέσει βασικό κομμάτι της σημερινής ομιλίας του. Με θέα την Ακρόπολη ο πρώην πρωθυπουργός θα αναλύσει την ταυτότητα του νέου εγχειρήματος, τους στόχους, τις φιλοδοξίες και τα επόμενα βήματα. «Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», θα τονίσει στην ομιλία του. Θα υποστηρίξει πως στόχος του είναι «να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό».

Στη διακήρυξη, σύμφωνα με πληροφορίες, υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος. Ο νέος πατριωτισμός, αρχικά που συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνση της σε όλα τα πεδία και της εξουσίας και της κοινωνίας. Βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σε αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και όπως θα τονίσει, τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς. Τη σημασία της πατριωτικής αριστεράς, άλλωστε εκτός από το ότι θα την περιγράψει ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτυπώνεται και στα χρώματα του κόμματος. Στο μπλε και στο κόκκινο.

Στη διακήρυξη του νέου φορέα περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της Ν.Δ.:

-Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα Τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

-Ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της Ελλάδας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

-Η απώλεια της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

-Η ανάδειξη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη, περισσότερο από κάθε άλλον.

Στη διακήρυξη θα υπογραμμίζεται επίσης ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλαιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Ν.Δ. και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα, με τα χρέη τους να ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο ο πρώην πρωθυπουργός θα ανοίξει και επίσημα μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ δείχνοντας πως η μάχη για τη δεύτερη θέση θα είναι σκληρή. Στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι να ξεκαθαρίσει από την αρχή.

Στη εκδήλωση του Θησείου, θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο-έκπληξη, που τη μουσική του έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης ειδικά για την περίσταση.

