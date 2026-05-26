Τι-τρέχει-με-το-«Σπίτι-μου-3»:-Το-«κλείνει-»ο-Παπαθανάσης,-το-αφήνει-ανοιχτό-ο-Μητσοτάκης

Ο Νίκος Παπαθανάσης βάζει τέλος στις προσδοκίες για «Σπίτι μου 3», λέγοντας ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός και ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης τελειώνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου στέγασης, κρατώντας ζωντανή τη συζήτηση για την επόμενη μέρα.

Το ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου στεγαστικής πολιτικής με τον τίτλο «Σπίτι μου 3» παραμένει ανοιχτό πολιτικά, όχι όμως ακόμη δημοσιονομικά. Σε δηλώσεις του πριν μία εβδομάδα ακριβώς ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης έσπευσε να βάλει φρένο στις προσδοκίες, δηλώνοντας ότι «δεν υπάρχει Σπίτι μου 3. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σχεδιασμός για νέο πρόγραμμα Σπίτι μου 3», τονίζοντας ότι οι διαθέσιμοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης δεν επιτρέπουν υπερβάσεις πέρα από όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί έως το τέλος Αυγούστου. Με άλλα λόγια, το συγκεκριμένο εργαλείο, όπως σχεδιάστηκε, κλείνει μαζί με το Ταμείο.

Την ίδια στιγμή, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ένα παράθυρο ανοιχτό. Μιλώντας στο συνέδριο «Δημογραφικό 2026», ανέφερε ότι «ενδεχομένως να υπάρχουν δυνατότητες» για ακόμη ένα πρόγραμμα «Σπίτι Μου», προσθέτοντας πάντως ότι «δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω, αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση». Η διατύπωση είναι προσεκτική, αλλά πολιτικά μετράει: το στεγαστικό δεν κλείνει, ακόμη κι αν δεν υπάρχει έτοιμη χρηματοδοτική φόρμουλα.

Η αντίφαση είναι εμφανής, επιφανειακά όμως μόνον. Ο Παπαθανάσης μιλά από τη σκοπιά των πόρων, των οροσήμων και της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο πρωθυπουργός, από την άλλη, μιλά από τη σκοπιά της πολιτικής ανάγκης: η στέγη έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα αλλά λαμβάνει και δημοσιονομικές διαστάσεις, καθώς τα ενοίκια πιέζουν ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, καθιστώντας την απόκτηση στέγης δυσπρόσιτη για μεγάλα τμήματα της κοινωνίας και πλήττοντας το διαθέσιμο εισόδημα, την κατανάλωση, την πρόσβαση σε εργασία, τον οικογενειακό προγραμματισμό και, εν τέλει, το δημογραφικό.

Ο κύριος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η αύξηση των ενοικίων αποτελεί «το πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι», ενώ θύμισε ότι τα προγράμματα «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ Ι» και «ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ» έδωσαν τη δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να κάνουν πραγματικότητα το όνειρο της κατοικίας.

Πρακτικά, η κυβέρνηση δεν θέλει να εμφανιστεί ότι εγκαταλείπει το πεδίο της στέγασης, ακόμη κι αν το τρέχον εργαλείο εξαντλείται. Η συζήτηση πλέον μεταφέρεται στο πώς θα μπορούσε να στηθεί ένας επόμενος γύρος χρηματοδοτήσεων από άλλες πηγές όπως, ενδεχομένως, από το πλεόνασμα του προϋπολογισμού, με ένα νέο δανειακό σχήμα αλλά πιο περιορισμένους πόρους, ή στοχευμένη παρέμβαση για συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, με ένα πιο σύνθετο μείγμα πολιτικής -που δεν θα εξαρτάται πάντως πια από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για την ώρα πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι ο δημόσιος διάλογος για τη στέγη μπαίνει σε νέες βάσεις: από τη μια ο αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις αναπληρωτής υπουργός, Νίκος Παπαθανάσης, κλείνει χρηματοδοτικά τη συζήτηση, ενώ ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης ανοίγει πολιτικά την πόρτα για ένα νέο πρόγραμμα στέγασης, υπό όρους, πιθανότητες και προϋποθέσεις τις οποίες, επί του παρόντος, δεν αποκαλύπτει -για τους επόμενους ίσως τουλάχιστον τρεις μήνες τουλάχιστον ως τις νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης στην ΔΕΘ από την Θεσσαλονίκη.