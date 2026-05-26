Τουρκικά-ΜΜΕ:-Τελείωσε-η-περίοδος-των-ήρεμων-νερών-στο-Αιγαίο

«Τελείωσε η περίοδος των ήρεμων νερών στο Αιγαίο – Η Αθήνα έκανε κινήσεις που ενόχλησαν την Άγκυρα» αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Τηλεοτπικό δίκτυο TV NET: «O πιο στενός σύμμαχος του Νετανιάχου είναι η Ελλάδα και οι γείτονες μας έχουν πάθει κάτι. Δυστυχώς, είχε μικρή διάρκεια η περίοδος ηρεμίας που είχε επιτευχθεί τον περασμένο Φεβρουάριο. Η ένταση μεταξύ των δυο χωρών είναι αυξημένη.

Η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η περίοδος ηρεμίας μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών δεν υπάρχει πια και τώρα επανήλθε η κρίση των τελευταίων εβδομάδων. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας ανατροπής. Η Ελλάδα έστειλε στην Κύπρο F-16 και φρεγάτες και η Τουρκία απάντησε με την αποστολή 6 F-16.

Το πιο αξιοπρόσεκτο βήμα που αύξησε την ένταση ήταν η αποστολή των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot σε Κάρπαθο και Διδυμότειχο. Η Τουρκία υπενθύμισε πως τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και αντέδρασε έντονα. Η Ελλάδα μπορεί να απέσυρε τους Patriot, αυτή τη φορά όμως αποφάσισε την αποστολή μαχητικών στα ίδια σημεία.

Ένας άλλος παράγοντας που αύξησε τη διπλωματική κίνηση είναι η απόφαση της Τουρκίας για το νομοσχέδιο θαλάσσιας δικαιοδοσίας που ονομάζεται και ο νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας. Η Άγκυρα δηλώνει πως δεν είναι προσπάθεια δημιουργίας νέας κυριαρχίας.

H ένταση στο Αιγαίο εμφανίστηκε και στο μέτωπο. Ο τουρκικός στόλος προειδοποίησε ένα σκάφος που είχε ξεκινήσει έργο πόντισης καλωδίου στα ανοιχτά της Αστυπάλαιας και το προειδοποίησε πως βρίσκεται εντός τουρκικής περιοχής θαλάσσιας δικαιοδοσίας.

Επίσης, και η αλιεία προκαλεί ένταση. Η Τουρκία έχει ανακοινώσει πως δεν αναγνωρίζει τους θαλάσσιους χάρτες της Ελλάδας. Η Αθήνα επιχειρεί να οδηγήσει το θέμα στις Βρυξέλλες. Τώρα τα βλέμματα είναι στραμμένα σε Αθήνα και Άγκυρα για τα βήματα που θα κάνουν πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ».

«Πιστεύω αφού η κατάσταση γίνεται κρίσιμη, οι γυναίκες να αρχίσουν να κατεβαίνουν με τα ασανσέρ. Εγώ αν είναι, θα μείνω με τους προέδρους των πόλεων, εσείς να κατεβείτε. Να φύγουν οι γυναίκες.Ή όλοι μας ή κανένας. Οι γυναίκες μας να κατέβουν. Θα βρεθούμε και πάλι. Κατεβείτε. Σας παρακαλώ να φύγετε. Να μη μείνουν οι γυναίκες».

