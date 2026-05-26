Το-Ισραήλ-πλησιάζει-στο-τέλος-του,-οι-ΗΠΑ-δεν-θα-έχουν-πλέον-«ασφαλές-καταφύγιο»-στον-Κόλπο,-λέει-ο-Μοτζτάμπα-Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δήλωσε, σε νέο του μήνυμα μέσω των social media (δεν έχει εμφανιστεί ακόμα δημόσια), ότι οι χώρες του Κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον «ασπίδα» για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στην περιοχή.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι δηλώσεις έγιναν την Τρίτη μέσω του καναλιού του Χαμενεΐ στο Telegram, ενώ η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συζητούν ένα πλαίσιο για τον τερματισμό του τριμήνου πολέμου τους.

«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω, και τα έθνη και τα εδάφη της περιοχής δεν θα υπηρετούν πλέον ως ασπίδα για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα έχει πια ασφαλές καταφύγιο για το κακό ή για την εγκατάσταση στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή», ανέφερε ο Χαμενεΐ.

Ο Χαμενεΐ δεν παρέλειψε να εκτοξεύσει βέλη και προς το Ισραήλ, λέγοντας πως «το κλονισμένο σιωνιστικό καθεστώς και ο καρκινικός όγκος του Ισραήλ πλησιάζουν στα τελικά στάδια της άθλιας ύπαρξής τους».

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία τον Μάρτιο, μετά τη δολοφονία του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, ο νέος ανώτατος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια.

Ο στρατός του Ιράν προειδοποιεί ότι νέα επιθετική ενέργεια θα προκαλέσει «πολύ πιο σφοδρή» αντίδραση

Στο μεταξύ, ο ανώτερος εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν, Αμπολφάζλ Σεκάρτσι, δήλωσε ότι οποιαδήποτε νέα επιθετική ενέργεια εναντίον του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με «πολύ πιο σφοδρή» αντίδραση, η οποία θα εκτείνεται πέρα από τα όρια της περιοχής.

Σε σχόλια που μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Σεκάρτσι είπε ότι σε περίπτωση νέου γύρου πολέμου, οι επιθέσεις του Ιράν θα ξεπεράσουν τα σύνορα της περιοχής και θα είναι πιο σφοδρές και βίαιες από ό,τι στους προηγούμενους γύρους.

Η Τεχεράνη πρέπει να διαπραγματευτεί από θέση ισχύος, λέει Ιρανός βουλευτής

Παράλληλα, ο Ιρανός βουλευτής Εμπραχίμ Ρεζάι, εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του κοινοβουλίου, δήλωσε ότι οι διπλωμάτες που εκπροσωπούν την Τεχεράνη στις διαμεσολαβητικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ «πρέπει να διαπραγματευτούν από θέση νικηφόρου δύναμης».

«Ο οριστικός νικητής του πολέμου ήταν και παραμένει το γενναίο ιρανικό έθνος», είπε ο Ρεζάι σε ανάρτησή του στο X. «Η υποχώρηση στον εχθρό τον κάνει μόνο πιο άγριο και επιδεινώνει τα προβλήματά μας. Παρακαλώ, μην αμβλύνετε τις κόκκινες γραμμές».