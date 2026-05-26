Τσάφος:-Τα-αποτελέσματα-του-μετασχηματισμού-στην-ηλεκτρική-ενέργεια-για-επενδύσεις,-εξαγωγές,-ΑΠΕ

Στον μετασχηματισμό του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από το 2019 και τα θετικά αποτελέσματα στις τιμές χονδρικής, την διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, τις εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, τις επενδύσεις στα δίκτυα, αναφέρεται ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος σε ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα υπό τον τίτλο «Σήμερα είναι μια καλή ημέρα να κάνουμε μια αντιπαραβολή – ηλεκτρική ενέργεια το 2019 και τώρα».

Το 2019 είχαμε (μακράν) την ακριβότερη τιμή χονδρικής στο ευρωπαϊκό σύστημα: +34% από Βουλγαρία, +68% από Γερμανία. Σήμερα έχουμε την 7η φθηνότερη (για το 2026 έως τώρα) – κάτω από Γερμανία και πολύ κάτω από Βουλγαρία. pic.twitter.com/zMwS79gNgv — Nikos Tsafos (@ntsafos) May 26, 2026

– Το 2019 εισάγαμε περίπου 10 TWh (18% των αναγκών μας). Η εγχώρια παραγωγή είχε καταρρεύσει. Το 2024 γίναμε, οριακά, καθαρός εξαγωγέας. Το 2025, εξάγαμε 3 TWh. Και το 2026 είμαστε, σε απόλυτους αριθμούς, ο 4ος μεγαλύτερος καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.

– Από το 2014 έως το 2019, δεν μπήκαν σχεδόν καθόλου Φ/Β στο σύστημα. Έκτοτε έχουμε σχεδόν τριπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ. Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ, η χώρα μας είναι 3η στον κόσμο σε διείσδυση από φωτοβολταϊκά και 9η από αιολικά.

– Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ήδη πεσμένες από την οικονομική κρίση, μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δις Euro.

Οι επενδύσεις στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, ήδη πεσμένες από την οικονομική κρίση, μειώθηκαν 15% το 2015-2019. Μετά το 2019 οι ετήσιες επενδύσεις τριπλασιάστηκαν. Τώρα τρέχουν με ετήσιο ρυθμό 1,3 δις €.

– Τον Δεκέμβριο του 2014, η ΔΕΗ είχε μια κεφαλαιοποίηση 2,1 δις Euro. Τον Ιούνιο του 2019 ήταν περίπου 700 εκατ. Euro – δηλαδή μείον 67%. Η ΔΕΗ ήταν μια ωρολογιακή βόμβα έτοιμη να σκάσει. Σήμερα η αξία της αγγίζει τα 8 δις Euro και κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

– Τα νοικοκυριά στην Ελλάδα πληρώνουν διαχρονικά χαμηλότερες τιμές από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: -19% επί ΣΥΡΙΖΑ, -20% επί ΝΔ. Απλά το 2015-2019 η ψαλίδα προέρχονταν εν μέρει από δανεικά – από την αποδυνάμωση της ΔΕΗ και την αποεπένδυση στα δίκτυα (και ευνοϊκές διεθνείς συνθήκες).

«Οι τιμές ενέργειας παραμένουν μείζον θέμα. Και έχουμε πολύ δουλειά ακόμα, καταλήγει ο κ. Τσάφος. Αλλά η στροφή είναι εμφανής: Από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην ΕΕ. Τιμές λιανικής κάτω από τον ευρωπαϊκό μ.ό. Μεγάλος καθαρός εξαγωγέας ρεύματος. Πρωταθλητής στις ΑΠΕ. Ενισχυμένα δίκτυα. Εξωστρεφής ΔΕΗ».