Υπέρ-της-αύξησης-επιτοκίων-από-ΕΚΤ-τον-Ιούνιο-η-Σνάμπελ

Την άποψή της πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να αυξήσει τα επιτόκια τον επόμενο μήνα, ακόμη και αν υπάρξει γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εξέφρασε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Ιζαμπέλ Σνάμπελ. «Δεδομένου του μεγέθους και της επιμονής του τρέχοντος σοκ, η διερεύνηση της κατάστασης δεν αποτελεί πλέον επιλογή κατά την άποψή μου. Από τη σημερινή οπτική γωνία, πιστεύω ότι θα χρειαστεί αύξηση των επιτοκίων τον Ιούνιο» υπογράμμισε σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με το «γεράκι» της ΕΚΤ: «ακόμα κι αν ο πόλεμος τελειώσει σήμερα, έχουν ήδη προκληθεί πολλές ζημιές στις ενεργειακές υποδομές και στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού». «Έτσι, ακόμη και τότε, πιστεύω ότι θα χρειαστεί μια αντίδραση νομισματικής πολιτικής», σημείωσε, ωστόσο, πρόσθεσε ότι η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να δεσμευτεί σε μία προκαθορισμένη πορεία σχετικά με το κόστος δανεισμού πέραν του Ιουνίου, παραμένοντας data dependent.

Το ενεργειακό σοκ σημαίνει ότι «έχουμε στην πραγματικότητα ξεπεράσει το δυσμενές σενάριο, το οποίο υποθέτει μια ταχεία ομαλοποίηση των τιμών του πετρελαίου», δήλωσε και εστίασε στις πρώτες ενδείξεις δευτερογενών επιπτώσεων. «Βλέπουμε αυξανόμενα σημάδια ότι το σοκ επεκτείνεται και σε άλλα μέρη κατανάλωσης», ανέφερε και προειδοποίησε επίσης ότι «δεδομένης της υψηλής επιμονής του σοκ, πιστεύω ότι ο αρνητικός αντίκτυπος στην οικονομική ανάπτυξη θα είναι επίσης ισχυρότερος».

«Έχουμε δει μια απότομη επιδείνωση της επιχειρηματικής και καταναλωτικής εμπιστοσύνης, όπως και των προσδοκιών για τις πιέσεις στις τιμές. Όλα αυτά συνεπάγονται καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη και ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό». Η ΕΚΤ αναμένεται να αυξήσει το κόστος δανεισμού 0,25% στις 11/6, καθώς το ράλι των τιμών της ενέργειας «φουσκώνει» τον πληθωρισμό όμως, ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θέλουν υπερβολική σύσφιξη, λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου.