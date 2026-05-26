ΧΑ:-Επόμενος-στόχος-η-υπέρβαση-της-αντίστασης-των-2348-μονάδων

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 196,4 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές οδήγησαν από το ξεκίνημα το ΓΔ πάνω από τις 2300 μονάδες εν μέσω κλίματος επικείμενης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για έναρξη διαπραγματεύσεων, με την τιμή του πετρελαίου να υποχωρεί κάτω από $100/βαρέλι. Με οδηγό τις τράπεζες και τα περισσότερα blue chips. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,607% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+2,77%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+5%) και τη Eurobank (+4,76%) να υπεραποδίδουν. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+2,91%), ο ΑΔΜΗΕ (+5,22%, ενόψει της ΑΜΚ), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+5,67%), η ΕΛΧΑ (+2,42%), η Helleniq Energy (+1,18%), η ΕΛΧΑ (+1,18%), η Optima (+2,40%), η Allwyn (+2,35%), ο Ελλάκτωρ (+6,74%), το Jumbo (+2,36%), o Τιτάν (+2,08%), η Metlen (+2,68%), η Aegean (+2,68%), η Βιοχάλκο (+2,08%), η Cenergy (+0,88%), ο Σαράντης (+4,49%) αλλά και ο ΟΛΘ (+1,08%) με τη Lavipharm (+6,69%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΕΕΕ (-0,30%), ο Aktor (-1,54%), ο ΟΤΕ (-0,91%), η Κύπρου (-3,36%, αποκοπή μερίσματος €0,50/μετχ) και ο ΟΛΠ (-2,13%). Απολογιστικά, 85 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 27 εκείνων που υποχώρησαν. Θετικά ξεκίνησαν την νέα εβδομάδα όλες οι αγορές, καθώς η ειδησεογραφία του Σ.Κ ήταν ενθαρρυντική για επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο Γ.Δ. άνοιξε με ανοδικό χάσμα και με ένα εντυπωσιακό άλμα, ξεπέρασε τις 2319 μονάδες. Επόμενος άθλος η υπέρβαση της αντίστασης των 2348 μονάδων.